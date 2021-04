Fillimi i muajit Prill, mund të sjellë një rritje të lehtë të infektimeve me Covid-19. Për infeksionistin Pëllumb Pipero, kjo vjen si pasojë e grumbullimeve në aktivitetet politike. Megjithatë, kjo rritje nuk pritet të zgjasë, pasi në fund të muajit, pritet që numri i rasteve të pësojë rënie.

“Mendoj që për shkak të ekspozimit në disa aktivitete publike si festa e verës, apo aktivitet politike për shkak të fushatës elektorale, në gjysmën e parë të prillit do kemi rritje të numrave. Fundi i prillit do na gjejë me shumë më pak pacientë në spital”, shprehet ai per ABC.