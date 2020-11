Personat që e kanë kaluar Covid-19 nuk kanë nevojë për vaksinën. Kështu u shpreh këtë të enjte mjeku Genc Sulçebe gjatë emisionit “Opinion” sipas të cilit këta persona kanë antitrupa dhe kjo vërteton që janë imunë ndaj sëmundjes.

“Nga momenti i vaksinimit të dozës së parë duhet të presim minimumi 2 muaj që ne të konsiderohemi të mbrojtur. Duhet të kemi parasysh që personat që e kanë kaluar infeksionin dhe që kanë antitrupa nuk kanë nevojë të bëjnë vaksinën. Ka shumë njerëz që pa e ditur janë imunizuar, kanë antitrupa. Është mirë që ata të bëjnë serologjikun. Nuk ka nevojë që të bëjnë vaksinën. Vaksinimin e bëjmë që të krijojmë imunitet dhe ky imunitet vërtetohet nëpërmjet antitrupave. Nëse vërtetohen antitrupat do të thotë që jemi imunë”.

Sipas mjekut, antitrupat, shkencërisht mbrojnë deri në 6 muaj, por ato mund të zgjasin edhe më shumë se 2 vite. Megjithatë, Sulçebe tha se nuk janë vetëm antitrupat që mbrojnë sistemin imunitar, por nga mbrapa qëndron një tjetër ushtri me qeliza.

“Shkencërisht thuhet se antitrupat mbrojnë të paktën 6 muaj, por normalisht duhet të mbrojnë më tepër se 2 vjet. Antitrupat janë vetëm maja e ajsbergut të mbrojtjes imunitare. Mbrapa antitrupave qëndrojnë një ushtri qelizash që janë qeliza kujtesë dhe që janë gati për t’u nxitur ndaj çdo ngacmimi që vjen”.

I pyetur pikërisht për këtë, në një lidhje me emisionin “Opinion”, eksperti Arban Domi tha se kjo nuk dihet. Por bazuar në dijet që mjekët kanë për koronaviruset në përgjithësi është se ato janë sezonalë, që do të thotë se rikthehen, njësoj si gripi i zakonshëm. Ndaj Domi thotë se me gjasë edhe Covid-19 nuk do të zhduket nga vaksina. Megjithatë eksperti shprehet se një moment që një person është vaksinuar do ta kalojë virusin shumë më lehtësisht.

