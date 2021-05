Mjekja shqiptare në Gjermani Aurora Meta Dollenberg në një intervistë për Report Tv ka folur për një medikament që po studiohet i cili mund të shërojë brenda 5 ditëve simptomat e COVID.

Medikamenti quhet EXO-CD24 dhe ai fillimisht është përdorur për trajtimin e kancerit. 29 persona me COVID të testuar, mjekja tha se janë shëruar.

“Përpjekjet tona nuk do mbeten vetëm te vaksinimi. Duhet të mendojmë për ato që e kalojnë covid keq. Për kategorinë e rasteve të rënda me covid po punohet për 1 mendikament që shëron brenda 5 ditëve simptomat e covid. EXO-CD24 është medikament i ri që ka filluar të studiohet në izrael fillimisht. Është te ato medikamente kundër kancerit në toal. Janë aplikuar vetëm për covid, kanë dhe modifikime, janë gjetur se kush do jetë më i përshtatshëm për covid. Te ai grup pacientësh që janë testuar kanë pasur sukses. Nga 50 që e kanë marrë 29 janë shëruar brenda 5 ditëve. Edhe ky është një lajm i mirë”, shtoi ajo.

Duke folur për vijimin e pandemisë mjekja se çdo vit qytetarët mbi 60 vjeç me sëmundje shoqëruese duhet të vaksinohen, njësoj siç kanë bërë me gripin.

“Kjo pandemi na mësoi që duhet të jemi që në fillim vigjilentë që të mos i nënvlerësojmë rastet e para. Është e detyrueshme për të ardhmen që çdo vit qytetarët të vaksinohen sikundër vaksinohen edhe ndaj gripit. Pandemia i ka kaluar përmasat edhe të gripit. E detyruehsme për të ardhmen Çdo vit qytetarët ose pacientët mbi 60 vjeç me sëmundje shoqëruese duhet të vaksinohen sikundër vaksnohen edhe ndaj gripit”./ b.h