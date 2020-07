Mjekja e infektuar e QSUT shfaq probleme live: Nuk flas dot më gjatë se më merret fryma!

Mjekja Alma Cili tha në emisionin “Kjo Javë”, në News24, se shifrat e infektimeve në vendin tonë nuk janë alarmante, pasi nga njëra anë është mirë që popullata të infektohet, në mënyrë që të krijojë imunitet ndaj virusit. Duke rrëfyer eksperiencën e saj personale të përballjes me Covid-19, mjekja e QSUT tregoi se ka ende probleme, sidomos kur flet gjatë, pasi i duhet që të ndalet për të marrë frymë thellë, ndërsa tha se një gjë e tillë i ndodhi edhe gjatë intervistës. “Është kjo lodhja, nëse flas gjatë më duhet të ndaloj, të marr frymë thellë (më ndodhi dhe tani). Këtë nuk e kam pasur ndonjëherë më parë”, tha mjekja.

Ju si keni takuar prindërit?

Absolutisht jo që prej 8 marsit. Kam pas vetëm një takim, kur u hapën lokalet, kemi pas një kafe, para se të infektohesha. I takova për darkë javën që kaloi. Vetëm në kohën e karantinës së tyre mundohesha t’iu coja ndonjë ushqim, ndonjë gjë.

Është më mirë që koronavirusi të kalohet në shtëpi apo te mjeku?

Bashkëshortit tim i thashë të shkonte në spital, se kishte rënie të oksigjenit. U bë më keq se unë, ndoshta dhe se ishte pak mbi peshë. Unë humba 6 kilogram në ato 13 ditë, ai ka humbur 10 kg.

Të humb shija, nuhatja?

Po është e vërtetë, uji që pija më dukej si ujë me sheqer, kurse bashkëshorti e ka humbur totalisht shijen. Kemi specializtanten tonë që ka humbur nuhatjen për ndoshta 17-18 ditë, sa filloi të shqetësohej, se s’do i vinte kurrë. Të gjithë ne si klinikë kemi rënë në peshë.

Si është situata përgjithësisht në QSUT? Situata me mjekët, pacientët, jemi me shifra alarmante…

Unë s’do t’i quaja shifra alarmante, për një arsye, është shumë mirë që po infektohemi në njërën anë, se bëhet imuniteti i popullatës, nuk dihet nëse do të kemi vaksinë, ndoshta s’do të ketë kurrë. Numri i të vdekurve në raport me infektimet është shumë i vogël. Nuk e di nëse mbron vaksina e TBC. Unë personalisht e kam vaksinuar djalin e madh me vaksinën e tuberkulozit me porosi të prof. Harxhit. Ndoshta ne jemi thjesht popull i fortë, kemi kaluar tmerrësisht shumë, që nga ’44 e këtej ka qenë një zallamahi, që duhet të ndryshojë. Tani jemi në verë, nuk ka grip, për cdo simptomë njerëzit duhet të izolohen.

Tani i jeni rikthyer punës totalisht?

Po, ka 2-3 javë. Është kjo lodhja, nëse flas gjatë më duhet të ndaloj, të marr frymë thellë (më ndodhi dhe tani). Këtë nuk e kam pasur ndonjëherë më parë. Unë kam puls të fortë, para se të vija ishte te 127, në qetësi fare. Bashkëshorti është më i qetë, ndërsa fëmijët janë shumë mirë.

Fëmijëve iu bëtë tamponë?

Jo, kurseva gjashtë tamponë.

Pse mendoni se u infektuan?

Sepse ishin gjatë gjithë kohës në kontakt me mua, ishim në të njëjtin ambient. Unë kam qenë pa maskë, e pamundur ta mbaja. Dua ta theksoj, se duhet bërë dicka për këta njerëz që e kanë kaluar, një pasaportë shëndeti. Shkojmë te TEG-u dhe s’na linin të futemi. Ne patëm një humbje shumë të dhimbshme të prof. Pushit. Unë s’e kuptoj që nuk u bë një emision special për mjekun e parë që humbi jetën, sa breza studentësh ka nxjerrë ai. Ishte një dhimbje shumë e madhe. Në ditën që humbi jetën profesori, ne ishim akoma jo mirë të dy. Ju shpreh ngushëllime familjarëve, se nuk kemi pasur kohë të shkojmë.

Unë kam një mesazh për z.Rama, fëmija im është katër vjeç, shkon në kopsht. Nuk po them që është më i rëndësishëm se tjerët asnjëherë, por ma kanë nxjerrë jashtë, është absurd. Fëmija im ka shkuar para tre ditësh, në javën time të gjashtë ose të shtatë, që nuk infekton asnjë. Cikli kovidian nuk është si cikli menstruan, që këta fëmijë të shihen si monstra, në ditën e dytë të kopshtit është lënë pas porte. Unë kam një kërkesë për z.Rama, që djali im, bashkë me shokun e tij, ka një mesazh shumë të fortë për z.Rama. nuk mund t’ua them mesazhin, ndoshta ata do ia transmetojnë, nëse z.Rama pranon. Do doja të shkonte z.Rama te ai ‘Kopshti 31’ për të dëgjuar mesazhin e tyre.

(BalkanWeb)