Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë këtë të shtunë, ku një fëmijë dyvjeçar ka ndërruar jetë pasi mjekët i kishin transplantuar një zemër të dëmtuar.
Siç shkruan BBC, avokati i familjes, Francesco Petruzzi, konfirmoi se vogëlushi vdiq të shtunën në mëngjes në Spitalin Monaldi të Napolit, ku ishte mbajtur në aparate mbështetëse të jetës për gati dy muaj, pas një transplanti të zemrës.
Spitali Monaldi, ku ai po trajtohej, tha se kishte pësuar një “përkeqësim të papritur dhe të pakthyeshëm të gjendjes klinike”.
Zemra që i ishte dhënë vogëlushit të quajtur Domenico në fund të dhjetorit raportohet se ishte transportuar në spital në kontakt të drejtpërdrejtë me akull të thatë, duke shkaktuar dëmtim të rëndë të indeve.
Prokurorët kanë hapur një hetim mbi incidentin dhe gjashtë mjekë janë vendosur nën hetim formal në një rast që ka shkaktuar mjaft zemërim në Itali. Petruzzi ka thënë se organi mbërriti “i djegur nga ngrirja” pasi u transportua mbi 800 km nga Bolzano në Napoli në një enë të papërshtatshme pranë akullit, pa një termometër që të paralajmëronte ekipin mjekësor për temperaturën e ulët.
Dyvjeçari kishte qenë në aparate mbështetëse të jetës në Napoli për gati dy muaj. Nëna e tij, Patrizia Mercolino, i ishte lutur Papës për ndihmë për djalin e saj.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha se “e gjithë Italia vajton humbjen e vogëlushit Domenico, një luftëtar që nuk do të harrohet kurrë”.
Ajo shkroi në X: “Në emrin tim dhe të qeverisë, ofroj ngushëllimet më të sinqerta dhe keqardhjen më të thellë për nënën e tij Patrizia, babanë Antonio dhe të gjithë të dashurit e tij.
Jam e bindur se autoritetet kompetente do të hedhin dritë të plotë mbi këtë ngjarje të tmerrshme.”
Të mërkurën, një panel specialistësh pediatrikë arriti në përfundimin se gjendja e Domenico-s “nuk ishte e përputhshme” për një transplant tjetër.
Mjekët kishin paralajmëruar se përdorimi i zgjatur i aparateve mbështetëse të jetës mund të kishte kompromentuar mushkëritë, mëlçinë dhe veshkat e tij.
Petruzzi tha në atë kohë se familja donte të shihte të gjitha dosjet mjekësore përkatëse: “Nëse koha e shpresës ka mbaruar, atëherë ka filluar koha e përgjegjësisë”.
Leave a Reply