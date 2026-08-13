UEFA ka vendosur që të shtyjë për të premten një nga ndeshjet e turit të tretë të Ligës së Europës.
Sfida e parashikuar për sot mes KI Klaksvik të Ishujve Faroe dhe Leç Poznan të Polonisë, është dashur të shtyhet për shkak të problemeve me mjegullën.
Në fakt, gjithçka kishte lidhje me udhëtimin e ekipit polak drejt Ishujve Faroe. Skuadra polake u nis të mërkurën, por pas orëve të gjata fluturim dhe pamundësisë për t’u ulur në Ishujt Faroe në aeroportin e vetëm të tij, si pasojë e mjegullës së dendur, ka fluturuar drejt Norvegjisë.
Ekipi është nisur vetëm sot drejt Ishujve Faroe dhe ka mbërritur me sukses gjatë pasdites, por shumë vonë për të qenë gati për ndeshjen.
Polakët kanë fituar 1-0 ndeshjen e parë dhe do të tentojnë të mbrojnë këtë rezultat ndaj UEFA ka pranuar apelin e polakëve dhe ka vendosur që sfida të luhet në pasditen e të premtes.
Leave a Reply