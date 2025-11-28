Ministria e Ekologjisë dhe Mjedisit publikoi të premten raportin e studimit dhe vlerësimit të vitit 2025 mbi mjedisin ekologjik të ujërave përreth Ishullit Huangyan në Detin e Kinës Jugore.
Një pamje e ujërave të Ishullit Huangyan, Kina Jugore. /VCG
Sipas raportit, ujërat përreth Ishullit Huangyan ruajnë një cilësi të mirë. Uji i detit dhe sedimentet detare përmbushin standardet e Klasit I, ndërsa përqendrimet e ndotësve si metalet e rënda dhe hidrokarburet e naftës në mostrat e peshqve, mbeten nën pragjet e vlerësimit. Nuk zbulohet cianur në ujin e detit, sedimente ose mostrat e peshqve.
Raporti vëren se ekosistemi i shkëmbinjve koralorë të Ishullit Huangyan, mbetet i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm. Studimet në vend dokumentuan 134 lloje koralesh që ndërtojnë shkëmbinj nga 14 familje – 25 më shumë se sa u regjistruan në studimin e vitit 2024. Mbulesa mesatare e koraleve të gjalla arriti në 29.8%. Komunitetet koralore gjithashtu tregojnë rezistencë dhe tolerancë të fortë ndaj rritjes së temperaturave të detit. Biodiversiteti që banon në shkëmbinjtë nënujorë është i pasur, me studime që regjistrojnë 145 lloje peshqish të shkëmbinjve nënujorë nga 24 familje, një rritje prej 20 llojesh nga viti 2024. U gjetën tre lloje midhjesh gjigante, së bashku me alga koralore, korale blu, korale të buta dhe zambakë deti. Nuk u vu re asnjë ndryshim faze nga koralet në makroalga dhe nuk u zbuluan sëmundje koralesh. Numri i Acanthaster dhe organizmave të tjerë të dëmshëm mbetet i ulët. Studimet gjetën gjithashtu tre lloje bari detar brenda lagunës: Halophila ovalis, Halophila minor dhe Halodule uninervis.
Raporti arrin në përfundimin se ekosistemet natyrore të Ishullit Huangyan janë të larmishme, të qëndrueshme dhe elastike. Ato ofrojnë habitate dhe strehime të rëndësishme për jetën detare në Detin e Kinës Jugore dhe shërbejnë si arkiva të vlefshme natyrore për dokumentimin e ndryshimeve globale klimatike dhe evolucionit mjedisor. Në të njëjtën kohë, ndërsa ndryshimet klimatike përshpejtohen, shkëmbinjtë nënujorë koralorë të Ishullit Huangyan po përballen me stres në rritje nga nxehtësia dhe rreziku potencial i zbardhjes së koraleve nuk mund të injorohet.
Leave a Reply