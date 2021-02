Senatori republikan Mitt Romney beson se ish-presidenti i SHBA Donald Trump do të fitojë lehtësisht nominimin e Partisë Republikane për President të Shteteve të Bashkuara, nëse ai kandidon përsëri për të hyrë në Shtëpinë e Bardhë në 2024.

Në një intervistë në internet me New York Times, ai tha se ishte i bindur se Trump do të luante një rol në Partinë Republikane në vitet e ardhshme, duke shtuar se ish-presidenti i SHBA ka “zërin më të madh dhe ndikimin e madh” në parti.

“Unë nuk e di nëse ai do të kandidojë në 2024 apo jo. Por nëse e bën, unë jam shumë i sigurt se ai do të marrë një nominim,” tha Romney.

Romney, i cili vetë luftoi për kandidaturën republikane për president të SHBA në 2012, theksoi se shumë mund të ndodhte deri në vitin 2024, por vuri në dukje se sondazhet e opinionit tregojnë se votuesit republikanë vazhdojnë të favorizojnë me shumicë ish-presidentin.

“Unë jam duke ndjekur sondazhet, të cilat tregojnë se nëse emri i presidentit Trump emërohej si kandidatë të mundshëm për nominimin e 2024, ai do të fitonte bindshëm midis republikanëve”, tha senatori i Utah.