Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis theksoi të mërkurën rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe respektit të ndërsjellë midis aleatëve të NATO-s kur u pyet për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të miratojnë shitjen e avionëve luftarakë Lockheed Martin F-35 Lightning II në Turqi.
Duke folur me gazetarët në samitin e liderëve të NATO-s në Ankara, Mitsotakis shmangu komentimin e drejtpërdrejtë të deklaratave të bëra nga Donald Trump të martën, kur ai sinjalizoi se do të kërkonte të anulonte ndalimin e SHBA-së për blerjen e avionëve luftarakë F-35 nga Turqia.
“Mendoj se duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin se ndjeshmëritë e të gjithë aleatëve të NATO-s duhet të merren në konsideratë”, tha ai.
Ndërkohë, rreth 1,000 protestues u mblodhën të martën në kryeqytetin grek, Athinë, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj samitit të NATO-s që po zhvillohet në Turqinë fqinje.
Protestuesit dolën në rrugë duke mbajtur pankarta ku shkruhej “Jo NATO-s”, “Jo luftës” dhe “Palestina e lirë”, ndërsa brohorisnin slogane kundër aleancës. Demonstruesit marshuan nga sheshi ikonik Syntagma i Athinës deri në Ambasadën e SHBA-së në Greqi.
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