Kryeministri Rama pritet të niset pasditen e së shtunës drejt Greqisë për vizitën që do të mbajë më 12 Maj me emigrantët shqiptarë në Athinë. Vizita e tij shkaktoi reagime të shumta nga palët greke por jo vetëm.

Mësohet se Rama do të niset drejt Athinës me charter privat mbrëmjen e së shtunës për t’u takuar më pas me emigrantët të dielën në orën 11. Mësohet se takimi do të hapet me një koncert ku do të jenë të ftuar këngëtarë shqiptarë.

Një ditë më parë, Mitsotakis e ka cilësuar vizitën e Ramës si të panevojshme, ndërsa u shpreh se ai nuk është një i ftuar i qeverisë, por gjithsesi ata nuk e ndalojnë dot vizitën e tij.

Duket se vizita e Ramës nuk është fort e rëndësishme për homologun e tij, thënë kjo nga fakti se Mitsotakis nuk do të jetë në Athinë në datë 12 Maj.

Sias mediave turke ai do të udhëtojë të dielën drejt Ankarasë ku pritet të zhvillojë një takim me presidentin turk Erdogan, më 13 Maj.

“Presidenti Recep Tayyip Erdoğan konfirmoi të hënën se kryeministri Kyriakos Mitsotakis i Greqisë fqinje do të vizitojë Turqinë më 13 maj. Vizita u njoftua tashmë nga Mitsotakis dhe pason një vizitë në Athinë nga Erdogan në dhjetor. Megjithëse ndajnë një histori dhe trashëgimi kulturore, të dy vendet në anët e kundërta të detit Egje kanë qenë armiqësore ndaj njëri-tjetrit në të kaluarën lidhur me një numër çështjesh, kryesisht ndarjen e ujërave territoriale dhe politikat lidhur me ishullin, çështje që pritet të diskutohet mes Mitsotakis dhe Erdogan”,- thuhet në artikull.

Nuk dihet nëse takimi i Mitsotakis është rastësor në të njëjtën datë me vizitën e Ramës drejt Athinës, por kjo koincidencë nuk ka kaluar pa u komentuar nga vetë grekët.

/a.r