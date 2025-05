Në nisje të mitingut përmbyllës të partisë Demokratike ra në sy një detaj. Prania e “mbështetjes” ndaj Sali Berishës jo vetëm nga konsulenti i tij Chris LaCivita, me të cilin ka firmosur një kontratë, pagesa e të cilës ende nuk është zbuluar dhe bërë transparente, por edhe nga Greqia.

Berisha në emër të PD ka bërë aleancë zgjedhore me partinë PBDNJ të Vangjel Dules dhe jo vetëm. Pasi ai ka shpallur aleancën dhe mbështetjen edhe për Fredi Belerin, që e kandidoi në Himarë si kryebashkiak dhe tani që është eurodeputet grek pas dënimit me 2 vite burg për korrupsion, ka bërë edhe fushatë elektorale krah tij në jug të vendit, e kryesisht në Himarë.

Dhe ‘mbështetja’ e Greqisë nuk mungoi as sot në miting, ku një prej simpatizanteve u shfaq me një bluzë me flamurin grek, numrin 1 të PD-ADSHM dhe emrin “Sali Berisha” mbi flamurin helen.