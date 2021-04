Report Tv dhe Instituti prestigjioz italian Piepoli, sjellin sondazhin e gjashtë për zgjedhjet politike të 25 prillit.

Ndërsa fushata zgjedhore tashmë po ecën me ritme të larta sondazhi I mbrëmjes së sotme do të përqëndrohet më tepër në projeksionin e votës që do të merrnin palët nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot dhe ndarja e mandateve për secilin qark.

Instituti Piepoli do të përllogarisë sërish shpërndarjen e votës në nivel kombëtar dhe në nivel qarqesh nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot.