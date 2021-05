Kanceri i gojës është një sëmundje kritike dhe vdekjeprurëse që po prek miliona njerëz. Kanceri oral i referohet kancerit që zhvillohet në zgavrën e gojës dhe orofaringun (fytin). Disa forma të HPV janë gjithashtu të lidhura me kancerin e gojës. Faktorët kryesorë të rrezikut të kancerit oral janë konsumimi i duhanit dhe alkoolit, përfshirë duhanin përtypës.

Simptomat e kancerit të gojës ose fytit përfshijnë plagë, gunga ose zona të ashpra në gojë. Dikush mund të ndiejë vështirësi në përtypjen e ushqimit ose lëvizjen e gjuhës ose nofullës. Në fazat fillestare, shpesh nuk ka shenja ose simptoma të pranishme. Kanceri i gojës është më i zakonshëm në mesin e atyre me sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Duhani dhe alkooli janë faktorë rreziku për kancerin e gojës prandaj duhanpirësit duhet të bëjnë kontrolle të rregullta me dentistin. Stomatologu do të jetë në gjendje të dallojë çdo shenjë në një fazë të hershme.

Simptomat e kancerit oral

-Arna të dukshme të kuqe dhe të bardha në rreshtimin e gojës / gjuhës

-Dhimbje, gjakderdhje ose mpirje në gojë

-Ulcerat e gojës që nuk shërohen

-Prania e një gungë ose trashja e mishit të dhëmbëve

-Protezat e dobëta

-Ënjtje në nofull

-Dhimbje fyti ose ndjenja e diçkaje të mbërthyer në fyt

-Një zë i ngjirur

-Vështirësi në përtypje ose gëlltitje

-Vështirësi në lëvizjen e gjuhës ose nofullës

Përjetimi i ndonjë prej këtyre simptomave nuk do të thotë që një person ka kancer në gojë, por është më mirë të kontrolloheni me një mjek për qartësi dhe zbulim të hershëm.

Mitet e kancerit të gojës

Ka disa mite që lidhen me kancerin e gojës, prandaj është e rëndësishme të mbajmë veten të informuar dhe të vetëdijshëm për keqkuptimet që shoqërohen me këto lloje të kancerit. Këtu janë disa fakte dhe mite rreth kancerit oral:

MITI 1: Të rinjtë rrezikohen më pak nga kanceri i gojës

Fakt: Shumë njerëz besojnë se ata duhet të jenë të moshuar për të zhvilluar kancerin e gojës. Kanceri nuk sheh moshën; ka vetëm një agjent etiologjik dhe mund të shfaqet në çdo moshë. Duhani konsumohet pavarësisht moshës në mënyrë të ngjashme në çdo moshë kanceri gjithashtu mund të zhvillohet në çdo moshë.

MITI 2: Shkaku i vetëm i kancerit të gojës është pirja e duhanit

Fakt: Gjashtë janë shkaqe të kancerit të gojës: Pirja e duhanit, alkooli, dhëmbë të mprehtë që predispozojnë një person ndaj traumës kronike të mukozës, Melmesat, sëmundjet seksualisht të transmetueshme (HPV, HIV) dhe sindromat (Sëmundjet gjenetike).

MITI 3: Nuk kam dhimbje, nuk duhet të shqetësohem

Fakt: Ndonjëherë lezione kancerogjene nuk shkaktojnë ndonjë dhimbje. Vizitat e rregullta janë jashtëzakonisht thelbësore posaçërisht nëse jeni të fiksuar pas konsumit të duhanit në çdo formë.

MITI 4: Unë mund të jem në rrezik vetëm nëse ka një histori të tillë në familjen time.

Fakt: Nëse ekziston një histori familjare e kancerit oral, është e rëndësishme të kontrolloheni rregullisht pasi historia familjare luan një rol kritik. Kanceret e gojës në përgjithësi nuk janë gjenetike dhe janë kryesisht për shkak të konsumit të duhanit, prandaj shmangia e konsumit të duhanit mund ta shpëtojë atë nga ky kërcënim.

MITI 5: Pirja e alkoolit është e sigurt

Fakt: Bakteret komenzale të pranishme në gojën tonë dihen që shndërrojnë alkoolin në aldehide, i cili është toksik. Duhani i kombinuar me konsum të rregullt të alkoolit rrit rrezikun e shkaktimit të kancerit oral.

Zbulimi i hershëm është shumë thelbësor për të siguruar një kurim të plotë të kancerit oral. Ekzaminimet e rregullta të kancerit oral do të ndihmojnë në zbulimin e sëmundjes në fazat e saj fillestare dhe mundësinë e rezultateve të trajtimit cilësor. Mitet e bëjnë zbulimin më të vështirë dhe shkaktojnë vonesa në diagnostikim dhe trajtim. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me shenjat dhe simptomat, vizitohuni dhe sigurohuni.