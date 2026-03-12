Ushtria e Tajvanit është mësuar me detyrën e përditshme të gjurmimit të avionëve luftarakë kinezë që fluturojnë pranë ishullit. Disa ditë ka një numër të vogël. Ditët e tjera, shumë më tepër. Por, kur avionët papritmas ndaluan së ardhuri për gati dy javë, heshtja ishte njëkohësisht tronditëse dhe thellësisht e çuditshme.
Kjo magji u thye të enjten me pesë avionë të Ushtrisë Çlirimtare Popullore që operuan rreth Ngushticës së Tajvanit gjatë 24 orëve të mëparshme, sipas ushtrisë së Tajvanit, me disa që fluturuan pranë vijës së mesme që ndan kufirin ujor. Analistët thonë se kjo ishte pauza më e gjatë në aktivitetin ajror kinez që kur Tajvani filloi të publikonte të dhëna të përditshme ushtarake.
Heshtja e papritur i habiti analistët dhe ngritën një sërë shpjegimesh të mundshme: Kina po tregon kujdes përpara takimit mes liderit Xi Jinpin me presidentin amerikan këtë muaj, lufta në Iran ka detyruar vetëpërmbajtjen dhe takimet vjetore parlamentare të Kinës, periudhë kur zakonisht aktiviteti ushtarak është pakësuar edhe në të kaluarën.
