Një person është gjetur i mbytur në liqenin e Ohrit në Pogradec.

Trupi i pajetë është konstatuar nga kalimtarë të rastit të cilët kanë lajmëruar më pas policinë.

Viktima është një i moshuar, ndërsa identiteti nuk dihet.

Shkaqet e ngjarjes janë të paqarta, ndërsa trupi i pajetë është dërguar për ekspertizë mjeko-ligjore.

Njoftimi i Policisë:

Më datë 14.02.2021, rreth orës 17:10, në afërsi të vendit të quajtur “Ura e Qytetit”, buzë liqenit të Ohrit, është gjetur i mbytur një shtetas rreth 60 vjeç.

Nga këqyrja paraprake e trupit të tij nuk janë konstatuar shenja dhune.

Trupi i pajetë do të dërgohet në morgun e Spitalit, nga ku do të pritet ekspertiza mjeko-ligjore që do të përcaktojë shkakun e vdekjes.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e viktimës dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

/a.r