Ajo ishte gjimnastja kampione olimpike e quajtur “gruaja më fleksibël e Rusisë”, e cila pozoi nudo për një revistë për burra. Sipas medias në fjalë pasi u lidh me Vladimir Putin për 12 vjet dhe dyshohet se lindi binjakë nga presidenti, Alina Kabaeva është zhdukur.

The Sun zbuloi zhdukjen e saj javën e kaluar, historia u ndoq në të gjithë botën – përveç në Rusi, ku media zyrtare qëndroi e heshtur. Alina, 37-vjeç, nuk është parë në publik që kur besohej se ishte dy muaj shtatzënë me dy djem. Gjithashtu, thuhet se ka lindur në një klinikë në Moskë në prill të vitit të kaluar – megjithëse zyrtarisht u mohua. Sipas disa raporteve, foshnjat janë e katërta dhe e pesta e saj nga Putini.

Një herë, ajo tha: “Unë kam një jetë private në të cilën nuk lejoj ndërhyrje. Duhet të respektohet”.

Pyetja shtrohet se nëse Alina ka një familje më Putin, atëherë, ku është “zonja e parë e Kremlinit”?

Disa thonë se ajo është në Itali duke rritur fëmijët e saj. Në një vend ku armiqtë e presidentit shpesh zhduken pa gjurmë, duhet të ketë shans që shpjegimi të jetë më i lig.

Në një vend ku armiqtë e Presidentit shpesh zhduken pa gjurmë, duhet të ekzistojë mundësia që të ketë edhe shpjegime të tjera.

Por një gjë është e sigurt, Alina nuk është zhdukur sepse nuk e duron dot vëmendjen. Ajo bëri emrin e saj në Olimpiadën e Sidneit në vitin 2000 dhe më pastaj e bë e famshme me një xhirim nudo në vitin 2004, e veshur me pak rroba, fotografi i saj Mikhail Korolov ishte shprehur me fjalët “As që kisha nevojë ta bindja. Ajo sillej shumë natyrshëm. Ajo është plot seks”.

Në këtë kohë Alinës ju hoqën 6 medaljet e saj nga kampionati botëror ku u akuzua për doping dhe ndodhi takimi i saj i parë më Putinin. Presidenti asokohe ishte i martuar, kurse ajo ishte në lidhje me një oficer policie.

Deri më tani edhe shoqja e saj Lyasan Utiasheva, drejtuese televizive me 4.9 milion ndjekës në rrjetet sociale, thotë se ajo nuk ka mundur të kontaktojë me ish-shoqen e saj Alina.

Në pranverën e vitit 2008, një gazetë në pronësi të ish kolegut spiun të KGB-së së Putinit, Alexander Lebedev pretendoi se Alina ishte e lidhur romantikisht me Putinin.

Miliarderi Lebedev e mbylli gazetën në përgjigje, duke përmendur vështirësi financiare, por një burim në gazetë këmbënguli se historia ishte e drejtë. Putini mohoi pretendimet, duke përplasur “ata që me hundët e tyre dhe fantazitë erotike zhyten në jetën e të tjerëve”. Trajneri dhe i besuari i saj Irina Viner – gruaja e oligarkut rus dhe ish-aksionarit të Arsenal FC Alisher Usmanov – tha me vetëdije: “Kur Alina të gjejë kohën e duhur, ajo do ta thotë vetë. Unë jam thjesht e lumtur për të. ”

Në korrik 2008, gazeta Sobesednik pretendoi se Alina anuloi pjesëmarrjen në një shfaqje në TV “për shkak të shtatzënisë së saj”. Raporti u zhduk shpejt nga faqet e internetit. Pastaj në pranverën tjetër tabloidi Express pretendoi se Alina kishte lindur.

