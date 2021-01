Përveç opinionit publik, ajo që quhet si rotacion apo vullnet për ndryshim, është një mister i madh edhe për vetë njerëzit që përbëjnë “ansamblin amator të opozitës”. Lulzim Basha, i cili është vetë-ofruar për kryeministër të vendit, nëse opozita që drejton ai do të fitojë zgjedhjet, ende nuk e di kush do të jetë ekipi që do të qeverisë.

