Në botën e errët të krimit dhe mistereve, ajo që ndodhi në lokalin Likquid Lounge në Chester, New York, në një natë të prillit 2016, mund të ketë lidhje me vdekjen e Jeffrey Epstein në paraburgimin federal tre vite më vonë.
Në shumë mënyra, ajo ngjarje është kthyer në një teori konspirative brenda një tjetër teorie konspirative. Ndërsa spekulimet për Epstein dhe rrethin e tij janë përhapur prej kohësh në SHBA-të, Likquid Lounge është bërë qendra e një misteri të ri mbi mënyrën se si vdiq Epstein.
Sipas prokurorëve, ish-polici 49-vjeçar i kthyer në trafikant kokaine, Nicholas Tartaglione, joshi katër burra në lokal, mes tyre Martin Luna, i cili dyshohej se kishte lidhje me mafian meksikane. Tartaglione besonte se Luna i kishte vjedhur 250 mijë dollarë dhe planifikonte ta përballej me të. Luna, 41 vjeç, kishte marrë me vete edhe dy nipërit dhe një mik të familjes.
Sipas akuzave, Tartaglione detyroi njërin prej nipërve të Lunës të shikonte ndërsa ai e rrihte dhe e mbyste Lunën me një lidhëse plastike. Më pas, Tartaglione dhe dy persona të tjerë i çuan trupat e Martin Luna, Miguel Luna, Urbano Santiago dhe Hector Gutierrez në fermën e tij për qen dhe kuaj në Otisville, New York.
Tre burrat e mbijetuar u detyruan të gjunjëzoheshin dhe u qëlluan në kokë. Të katër trupat u varrosën në një varr masiv. Nëntë muaj më vonë, pasi hetuesit lidhën Tartaglione me Lunën, trupat u zhvarrosën. Një fqinj deklaroi se prona e Tartaglione “mbante erë vdekjeje”. Tartaglione u arrestua dhe u akuzua për rrëmbim dhe vrasje. Vetëm në vitin 2023 ai u shpall fajtor dhe u dënua me katër burgime të përjetshme radhazi. Ai kishte deklaruar pafajësinë, duke pretenduar se ishte vënë në kurth.
Gjatë kohës që mbahej në qendrën korrektuese metropolitane në Manhattan, Tartaglione u vendos në të njëjtën qeli me Jeffrey Epstein, trafikantin famëkeq seksual që tronditi politikën amerikane. Më vonë u raportua se ata “shkonin mjaft mirë” si shokë qelie.
Por pasi Epstein u gjet me plagë në qafë në korrik 2019, incident për të cilin Tartaglione njoftoi rojet, Epstein fillimisht pretendoi se ishte sulmuar nga Tartaglione. Më vonë ai e tërhoqi deklaratën dhe autoritetet e burgut përfunduan se Epstein kishte tentuar të vriste veten.
Një detaj kyç ishte se Tartaglione pretendoi se kishte gjetur një letër të fshehur nga Epstein brenda një romani grafik që po lexonte, por nuk e kishte zbuluar deri katër ditë më vonë, pasi Epstein ishte larguar nga qelia dhe ishte vendosur përkohësisht nën vëzhgim për vetëvrasje. Tartaglione ua dorëzoi letrën avokatëve të tij.
Dy javë më vonë, Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij, në atë që autoritetet e cilësuan vetëvrasje.
Letra u publikua vetëm javën e kaluar, pasi New York Times kërkoi zyrtarisht publikimin e saj në gjykatën federale në White Plains, New York, ku Tartaglione ishte gjykuar.
“Më hetuan për muaj të tërë… NUK GJETËN ASGJË!!!”, fillonte letra, duke shtuar se rezultati ishin akuza që shkonin 15 vite pas.
“Është privilegj të jesh në gjendje të zgjedhësh momentin kur i thua lamtumirë jetës”, vazhdonte letra.
“Çfarë doni të bëj, të shpërthej në lot?!” shkruhej më tej.
“Nuk ka argëtim. Nuk ia vlen!!”, përfundonte letra, me këto fjalë të nënvizuara.
Megjithatë, letra doli në dritë vetëm tani sepse ishte bërë pjesë e një mosmarrëveshjeje mes avokatëve të Tartaglione dhe avokatëve të caktuar nga gjykata për fazën e mundshme të dënimit me vdekje.
Avokati i Tartaglione, Bruce Barket, deklaroi se sjellja e klientit të tij në burg ishte faktor i rëndësishëm për jurinë.
“Kishte disa akuza të pabazuara se ai kishte sulmuar Epstein kur ai tentoi të vriste veten për herë të parë. Ne kishim letrën dhe e dinim që kjo nuk ishte e vërtetë”, tha ai.
Sipas Barket, teoritë që pretendojnë se Epstein është vrarë janë “qesharake”.
“Nuk ka asnjë komplot. Ideja që Epstein u vra është absurde. Ai vrau veten. Kishte tentuar të paktën edhe një herë tjetër dhe këtë herë ia doli”, tha ai.
Ai shtoi se ideja që dikush të hynte fshehurazi në katin e dhjetë të një qendre federale paraburgimi, të vriste Epstein dhe të largohej pa u vënë re, është “krejtësisht e pabesueshme”.
Megjithatë, teoritë konspirative vazhdojnë.
Vëllai më i vogël i Epstein, Mark Epstein, i cili prej kohësh pretendon se Jeffrey është vrarë, deklaroi se letra është e falsifikuar.
“Nuk është e vështirë të gjesh dikë që falsifikon një letër”, tha ai për Business Insider.
Ndërkohë, bloggerja Jessica Reed Kraus publikoi një mesazh zanor që pretendon se Tartaglione i kishte lënë, ku ai thoshte se Epstein kishte kërkuar të rikthehej në qeli me të.
“Nëse doja ta lëndoja Jeffrey Epstein, mund ta kisha bërë. Nuk e lëndova Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein vrau veten.”
Aktualisht, Tartaglione po kërkon apelimin e dënimit të tij, duke pretenduar se ai u bazua në prova të dobëta. Sipas mbrojtjes, nuk u gjet as arma e krimit, as paratë e drogës apo prova të trafikut, ndërsa ADN-ja e tij nuk u gjet në lidhësen plastike që prokurorët pretendojnë se u përdor për të mbytur Martin Lunën.
Avokatja e apelit, Inga Parsons, deklaroi se Tartaglione është ish-punonjës i rendit dhe aktivist për shpëtimin e kafshëve, duke këmbëngulur se ai është i pafajshëm dhe po vuan padrejtësisht burgim të përjetshëm për krime që nuk i ka kryer.
Sipas avokatit Barket, lidhja e shkurtër e klientit të tij me Epstein nuk e ndihmoi dhe as nuk e dëmtoi çështjen e tij.
“Ishte një seri ngjarjesh fatkeqe. Nuk mendoj se e dëmtoi Nick-un, por as nuk e ndihmoi. Duke parë gjithçka, do të preferoja të mos isha përfshirë fare në këtë histori.”
