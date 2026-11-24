Më shumë se 90 eksperimente shkencore dhe teste teknologjike, janë planifikuar të kryhen gjatë misionit Shenzhou-24, njoftoi të martën Agjencia e Fluturimeve Hapësinore me Astronautë e Kinës (CMSA).
Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i CMSA, Zhang Jingbo, bëri të ditur se objektivat kryesore të misionit përfshijnë ndërrimin e ekuipazhit me astronautët e misionit Shenzhou-23 në orbitë, sigurimin e funksionimit të përditshëm të stacionit hapësinor, zhvillimin e kërkimeve shkencore dhe aplikimeve hapësinore, si dhe kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes, aktiviteteve arsimore dhe testeve të pajisjeve shkencore.
Eksperimentet dhe testet do të përfshijnë shkencat e jetës në hapësirë, shkencën e materialeve, fizikën e lëngjeve dhe proceset e djegies në kushtet e mikrogravitetit, fizikën themelore, mjekësinë hapësinore dhe teknologjitë e reja hapësinore.
I pyetur për rëndësinë e eksperimenteve afatgjata në stacionin hapësinor, Zhang theksoi se kërkimet themelore kërkojnë nga shkencëtarët vite të tëra pune të qetë dhe këmbëngulëse, shpesh larg vëmendjes së publikut, për të thelluar vazhdimisht studimet në fushat e tyre.
Sipas tij, duke shfrytëzuar kushtet e veçanta të hapësirës, si mikrograviteti, vakuumi i lartë, rrezatimi intensiv dhe pastërtia e lartë, të cilat është e vështirë të riprodhohen në Tokë, si dhe duke ndërthurur eksperimentet në orbitë me kërkimet në tokë, shkencëtarët mund të zbulojnë ligje që janë të vështira për t’u dalluar në Tokën, duke hapur kështu rrugën për zbulime të mëdha dhe përparime teknologjike, tha ai.
“Kina do të vazhdojë ta përdorë stacionin hapësinor si një laborator kombëtar në hapësirë, duke nxitur në mënyrë të qëndrueshme kërkimet shkencore, aplikimet dhe zhvillimin e teknologjive hapësinore, në shërbim të përparimit shkencor e teknologjik dhe zhvillimit ekonomik e shoqëror”, u shpreh Zhang.
Anija kozmike Shenzhou-24, me astronautët kinezë Tang Hongbo dhe Wu Yi, si dhe astronautin pakistanez Muhammad Zeeshan Ali në bord, pritet të lëshohet të mërkurën, më 25 nëntor, në orën 8:18 të mëngjesit sipas kohës së Pekinit, nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Jiuquan, të Kinës Veriperëndimore.
Sipas Zhang-ut, misioni Shenzhou-24 do të përfshijë gjithashtu katër projekte kërkimore të përbashkëta mes Kinës dhe Pakistanit në fushat e bioteknologjisë dhe shkencës së materialeve. Astronauti pakistanez, i cili do të shërbejë si specialist i eksperimenteve shkencore, do të kryejë në orbitë një eksperiment me cianobaktere fotosintetike në orbitë.
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