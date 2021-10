Shqipëri-Poloni ishtë një ndeshje e rëndësishme, sepse vendoste shumë për ecurinë e dy kombëtareve në këto kualifikuese. Ndeshje e cila përfundoi me rezultatin minimal 1-0 në favor të polakëve.

Pas golit të shënuar nga ana e Polonisë ndodhi një episode aspak i mirë, tifozët shqiptarë hedhën shishe dhe sende të tjera drejt lojtarëve polak që po festonin golin. Vetëm kaq mjaftoi që gjygjtari të ndërpriste ndeshjen për disa minuta.

Për këtë situatë ka pasur edhe një reagim nga Anita Wlodarczy, kampione dhe rekordmene në hedhjen me çekiç. Nëpërmejt një postimi në Tweitter Wladarczy ka shprehur mllef për tifozët e kombëtares shqiptare duke shprehur: “Sa keq që nuk jam në terren në Tiranë. Do të bombardoja me çekiçë tifozët shqiptarë për sjelljet e tyre të pashpresa”.

g.kosovari