Bashkimi Evropian vendosi që të zgjasë deri më 31 janar 2026 sanksionet kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë.

Edhe këtë herë, Serbia nuk është mes vendeve që e përafruan politikën e tyre të jashtme me atë të Unionit.

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kalas, deklaroi se Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Islanda, Lihtenshtajni, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia dhe Ukraina ishin pro këtij vendimi të BE-së.

Kalas u tërhoqi vëmendjen shteteve kandidate për anëtarësim në BE se do të duhet të sigurojnë që politika e tyre kombëtare të jetë në përputhje me këtë vendim të Këshillit Evropian.

Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë hartuar paketën e 18-të të sanksioneve kundër Kremlinit, e cila përfshin uljen e çmimit maksimal të naftës ruse.