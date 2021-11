Komisioni i Ekonomisë ka miratuar në parim projektbuxhetin 2022 dhe paketën fiskale. PD votoi kundër. Miratohet me votat e mazhorancës Projektligji për TVSH, Projektligji për tatimin mbi te ardhurat, Projektligji për taksat kombëtare, projektligji për akcizatPor Komisioni i Ekonomisë është shoqërua me debate të forta sidomos mes Anila Denajt dhe Edmons Spaho në lidhje me rritjen e pagave dhe të ekonomisë. Denja tha se rritje ekonomike ka pasur dhe se shifrat flasin qartë, por për deputetin e PD, Spaho tha se kjo nuk është e vërtetw ndërsa shtoi me ironi se “ju thoni ne hamë dy pula, ju hani një”.

Denaj: Të themi që rritja ekonomike nuk është fakt gabojmë sepse ka shifra. Dy komente për pagat në administratë dhe situata me pensionet është katastrofike. Në 2013 pagat mesatare e administratës ka qenë 58 mijë lekë, në 2019 ishte 72 mijë dhe parashikohet në vitin 2022 mbi 80 mijë lekë.

Spaho: Këto janë ne hamë dy pula ju hani një….

Denaj: Po flas me shifra ju thatë se pagat janë në ulje, me shifra nuk është e vërtetë. Mos më ndërprisni, nuk ju pëlqejnë shifrat është tjetër gjë. Skema e pensioneve, kontributet në 2013 ishin 51 miliardë lekë, janë rritur në 83 miliardë. Numri i kontribuuesve është rritur me 40%

Spaho: E ke sot administratën me 180 mijë e ke marrë me 58 mijë…

Denaj: Sa është rritur numri i kontribuuesve?

g.kosovari