Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, thotë se projektligji i ri për librin që u miratua sot në Kuvend është një ‘reformë që e vendos leximin në qendër të politikave kulturore dhe e përshtat këtë sektor me zhvillimet e kohës”.
“Ky ligj forcon mbështetjen për autorët, botuesit dhe bibliotekat publike, njeh librin digjital dhe zgjeron aksesin në dije për të gjithë qytetarët, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara.
Sepse një vend që lexon është një vend që mendon më lirshëm, krijon më shumë dhe ndërton një të ardhme më të fortë. Investimi te libri është investim te kultura, te arsimi dhe te brezat që do të ndërtojnë Shqipërinë e së nesërmes”,- shkruan Goxhja.
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