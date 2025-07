Këshilli i Ministrave ka marrë një vendim për të ndihmuar familjet e cenueshme të kenë akses në strehim. Kredia me interes 0%, e subvencionuar nga buxheti i shtetit, do të ofrohet përmes Entit Kombëtar të Banesave (EKB).

Kush përfiton?

Kjo skemë kredie është e drejtuar për familjet që banojnë si qiramarrës në ish-pronë private, të cilët duhet të lirojnë banesën për pronarët e ligjshëm; fFamiljet e punonjësve të Policisë së Shtetit të rënë në detyrë; fëmijët në përkujdesje të Republikës.

Si kryhet aplikimi dhe dokumentacioni i nevojshëm

Aplikimi do të bëhet online në portalin qeveritar “e-Albania”, përmes sistemit të EKB-së.

Dokumentacioni i përgjithshëm që duhet të ngarkohet për të gjithë aplikantët është vërtetimi negativ nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme që asnjë anëtar i familjes nuk zotëron pronë në të gjithë territorin e Shqipërisë, ose vërtetimi për një pronë që është nën normat e banimit.

Për kategoritë specifike, nevojitet edhe dokumentacion shtesë.

Për qiramarrësit në ish-pronë private kërkohet dokumentacioni i vjetër i autorizimit të banimit, vendimi i gjykatës për kthimin e pronës, certifikata e gjendjes familjare e datës 1 dhjetor 1992 dhe një vërtetim nga organet tatimore.

Ndërsa për familjet e punonjësve të Policisë, Ministria e Brendshme do t’i përcjellë direkt EKB-së dokumentacionin që vërteton statusin e familjes.

Për fëmijët në përkujdesje të Republikës kërkohet certifikata personale e fëmijës, kopja e dokumentit të identifikimit të kujdestarit ligjor, si dhe prokurë nëse aplikuesi nuk është kujdestari.

Procedura e miratimit dhe administrimi

Sipas vendimit, kërkesat do të shqyrtohen nga një komision ad hoc i ngritur pranë EKB-së. Familjet e miratuara do të përfshihen në një listë pritjeje pa afat kohor. Përfituesit do të kreditohen nga institucionet financiare me të cilat Ministria e Strehimit ka marrëveshje.

EKB do të monitorojë zbatimin e programit dhe do të ndërpresë subvencionimin në rast të zbulimit të dokumenteve të falsifikuara, deklaratave të rreme ose moslirimit të pronës së pronarit të ligjshëm.