Nga viti 2021 biznesi me xhiro nga 0-14 milionë lekë nuk do të paguaj më tatimin mbi fitimin. Kuvendi ka miratuar projektligjin e radhës për përjashtimin e biznesit me xhiro nga 5-8 milionë lekë nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin që paguhet pranë pushtetit vendor. Ndërsa në korrik u miratua edhe zerimi për kategorinë tjeter nga 8-14 milionë lekë.

“Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me këtë qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit. Nga kjo lehtësi fiskale do të përfitojnë rreth 5 mijë e 311 biznese, të cilat janë biznese të vogla”, u shpreh ministrja e Financave Anila Denaj.

Në përfundim të Kuvendit janë miratuar 6 projektligje.

Është miratuar projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar”” me 92 pro, 10 kundër dhe 6 abstenim.

Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” me 90 vota pro, 10 kundër dhe 6 abstenim.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi” me 95 vota pro, 6 kundër dhe 5 abstenim

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” të ndryshuar”” me 100 vota pro, 4 kundër dhe 3 abstenim.

Projektligji “Për metrologjinë” me 89 vota pro, 13 kundër dhe 6 abstenim.

Projektligji “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese, turistike e të kënaqësisë, me motor me fuqi mbi 30 kv ose 40.8 kf dhe tonazh nën 150 GT” me 84 vota pro, 14 kundër dhe 10 anstenim.

/e.rr