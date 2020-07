Eurokomisioneri për zgjerim Oliver Varhelyi ka reaguar përmes një deklarate në lidhje me miratimin e ‘5 Qershorit’ nga Kuvendi.

“Mirëpres miratimin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor”, është shprehur Varhelyi në Twitter, ndërsa ka shtuar se për çdo ndryshim shtesë, i bën thirrje palëve të vazhdojnë diskutimet.

Albania: I welcome the adoption of amendments to Electoral Code, in line w 5 June agreement. This fulfils a key condition of @EUCouncil conclusions. For any additional changes, I urge all parties to continue discussions, so spirit&results of 5 June agreement are not derailed.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 23, 2020