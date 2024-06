Shefja e CTO, në Open Al, inxhinierja me origjinë shqiptare Mira Murati ka folur sot përmes një postimi në rrjetin social X, për fuqinë e jashtëzakonshme të teknologjisë Open Al.

Zonja Murati thotë se tani po punojnë për të avancuar të kuptuarit shkencor për të ndihmuar në përmirësimin e mirëqenies njerëzore, përmes mjeteve të AI-së (Inteligiencës Artificiale) që po ndërtojnë, si Sora, GPT-4o, DALL·E dhe ChatGPT, që janë mbresëlënëse nga pikëpamja teknike.

Misioni ynë, thotë inxhinierja mbetet i njëjtë: t’i bëjmë ato të dobishme, të sigurta, të lehta për t’u përdorur dhe të disponueshme për sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Ndaj shprehet ajo janë vendosur masa të forta mbrojtëse, për reduktimin e paragjykimeve të dëmshme dhe trajtimin në mënyrë proaktive me efektet e mundshme negative.

Postimi i plotë i Mira Muratit!

“Në OpenAI, ne po punojmë për të avancuar të kuptuarit shkencor për të ndihmuar në përmirësimin e mirëqenies njerëzore. Mjetet e AI që po ndërtojmë, si Sora, GPT-4o, DALL·E dhe ChatGPT, janë mbresëlënëse nga pikëpamja teknike. Por ajo që ka vërtet rëndësi është se si po fillojnë të ndryshojnë mënyrën se si ne ndërveprojmë me informacionin dhe idetë. Disa vite më parë, në esenë time “Kreativiteti i gjuhës dhe kodimit”, kam shkruar se si këto sisteme përfaqësojnë një ndryshim të madh në marrëdhëniet tona me gjuhën dhe krijimtarinë. Ndërsa vazhdojmë t’i përmirësojmë këto mjete, misioni ynë mbetet i njëjtë: t’i bëjmë ato të dobishme, të sigurta, të lehta për t’u përdorur dhe të disponueshme për sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Ne duam të ndihmojmë në reduktimin e pengesave që tradicionalisht i kanë penguar njerëzit të shprehin idetë dhe perspektivat e tyre unike.

Duke i dizajnuar me kujdes këto teknologji për të bashkëpunuar me krijuesit njerëzorë, mendoj se mund të ndërtojmë mjete të mrekullueshme për t’i ndihmuar artistët të kenë më shumë kontroll, të jenë më inovativë dhe të eksplorojnë kufij të rinj mundësish. Kur bëmë DALL·E, punuam ngushtë me artistë, stilistë dhe tregimtarë, duke u përpjekur të ndërtonim një mjet që përshtatet në procesin e tyre krijues dhe ndihmon në realizimin e vizioneve të tyre. Duke ecur përpara, unë besoj se AI ka potencialin për të demokratizuar krijimtarinë në një shkallë të paprecedentë. Potenciali krijues i një personi nuk duhet të kufizohet nga aksesi i tyre në burime, arsim ose lidhje me industrinë. Mjetet e AI mund të ulin barrierat dhe të lejojnë këdo që ka një ide të krijojë.

Në të njëjtën kohë, ne duhet të jemi të sinqertë dhe të pranojmë se AI-ja do të automatizojë disa detyra. Ashtu si tabelat ndryshuan gjërat për kontabilistët dhe kontabilistët, mjetet e AI-së mund të bëjnë gjëra të tilla si shkrimi i reklamave në internet ose krijimi i imazheve dhe modeleve gjenerike. Por është e rëndësishme të njihet dallimi midis detyrave të përkohshme krijuese dhe atyre që i shtojnë kuptim dhe vlerë të qëndrueshme shoqërisë. Me mjetet e AI-së që marrin aspekte më të përsëritura ose mekanike të procesit krijues, si gjenerimi i meta të dhënave të SEO, ne mund t’i lirojmë krijuesit njerëzorë që të përqendrohen në të menduarit dhe zgjedhjet krijuese të nivelit më të lartë. Kjo i lejon artistët të qëndrojnë në kontroll të vizionit të tyre dhe të përqendrojnë energjinë e tyre në pjesët më të rëndësishme të punës së tyre. Për t’u siguruar që këto teknologji të zhvillohen dhe përdoren në një mënyrë që të bëjë sa më mirë dhe sa më pak dëm, ne punojmë ngushtë me ekspertët e ekipit të kuq që nga fazat e hershme të kërkimit.

Ne përdorim gjithashtu një qasje përsëritëse, duke lëshuar gradualisht mjetet dhe duke studiuar me kujdes se si ato ndikojnë në botën reale për të udhëhequr zhvillimin e ardhshëm. Mbrojtja dhe forcimi i aspekteve më të vlefshme të krijimtarisë është thelbësore për përvojën tonë njerëzore. Realizimi i potencialit të AI-së nuk është i garantuar. Kërkohet ndërtimi i kujdesshëm i mjeteve dhe përdorimi i tyre me përgjegjësi, në partneritet të ngushtë me krijuesit dhe komunitetet që ata synojnë të përfitojnë. Kjo nënkupton vendosjen e masave të forta mbrojtëse, reduktimin e paragjykimeve të dëmshme dhe trajtimin në mënyrë proaktive me efektet e mundshme negative. Në OpenAI, kjo është thelbi i mënyrës se si ne punojmë dhe ne kurrë nuk jemi lëkundur në angazhimin tonë për këtë pasi kemi lëshuar mjete të reja.”, njofton Mira Murati në X./m.j