Sondazhet paraprake parashikuese të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit nxorën në pah elementët që tregojnë luhatje të shifrave të tre partive kryesore në vend.

Sipas tyre, Partia Demokratike ka shënuar rritje, Partia Socialiste ka qëndrueshmëri, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim ka pësuar rënie drastike.

Mbi këtë çështje, analisti Skënder Minxhozi dhe eksperti zgjedhor Blendi Çeka kanë dhënë komentet e tyre për Albanian Post.

Analisti, Skënder Minxhozi, rritjen e Partisë Demokratike e shikon normale, sepse në zgjedhjet e fundit edhe në ato paraardhëse shifrat e PD-së kanë qenë shumë të ulëta, në rendin e 150-200 mijë votave nga ajo që është mesatarja e saj elektorale, kështu që Partia Demokratike po kthehet në basenin e saj të votave, pra po rimerr votat e saj.

Rritjen e PD-së, eksperti i zgjedhjeve, Blendi Çeka, e lidh me mundësinë që ka ajo për t’u zgjeruar.

“Ka qenë në kuotat e veta minimale, PS-ja ka qenë më lartë dhe balancohen kur PD-ja ka qenë në pushtet, por që PD-ja në nivelet e 20-përqindëshit është shumë ulët. Në mënyrë natyrale të shkojë deri në 35%, ndoshta të synojë deri te 40% bashkë me aleatët e saj”.

Ndërsa, për sa i përket LSI-së, qasja e ideve të Minxhozit dhe Çekës për rënien e saj lidhet me marrjen e këtyre votave nga partitë e mëdha kryesisht nga PD-ja dhe kthim të LSI-së në vendin e vet pas rritjes së bujshme që kishte në 2017.

“Unë e shoh që kjo është e lidhur drejtpërdrejt me rënien e votave të LSI-së, sepse, duke parë dinamikën e shifrave të të dy partive nga viti 2013 dhe 2017, LSI ka marrë një pjesë të madhe të votave të demokratëve, në katër vitet e para të bashkëqeverisjes me Ramën”, tha Minxhozi.

Ai shton se kjo fryrje e LSI-së në 2017 me 225 mijë vota është jashtë normales, ndaj thjesht po kthehet në vendin që duhet të jetë.

Çeka u shpreh se LSI-ja kësaj radhe nuk është në pushtet, pra nuk hyn në zgjedhje në pozita pushteti.

“Në momentin kur nuk ka çfarë ofron, normalisht që këta lirohen nga kjo pikëpamje dhe një pjesë më e vogël ka për t’u pozicionuar me PS-në si votë oportuniste, ndërsa pjesa më e madhe ka potencial për t’u kthyer në terrenin që ka qenë përpara, te PD-ja”.

Sipas tij, LSI-ja do tentojë të ruajë votat e veta, por konkretisht janë vota të PD-së. Zbritja e LSI-së do të sjellë rritje të PD-së. Asgjësojnë njëra-tjetrën në raport me kundërshtarin.

Eksperti i zgjedhjeve, gjendjen e Partisë Socialiste e shikon stabël, por jo aty ku duhet të jetë.

“Janë shumë afër objektivit, duke pasur parasysh se ka kandiduar vetëm. PS-ja ka si objektiv të futet në zgjedhje dhe të marrë mbi 71 mandate. Mund të ndodhë që të marrë më pak dhe pastaj, të sajojë koalicion me të tjerë, por është një situatë që nuk dihet. Për të marrë 71 mandate duhet të afrohet sa më shumë tek 47% e votave të vlefshme”.

Po ashtu si Çeka, edhe Minxhozi u shpreh se PS-ja ka një konstante që lejon një qetësi relative.

“Duhet parë nga tre komponentë. Më interesanti është ai i LSI-së, dihet që do të paraqesë oscilacionet më të mëdha, në këtë fushatë që mund të rezervojë dhe surpriza. Me 19 mandate është shumë e vështirë që Kryemadhi të përsërisë rezultatin e vitit 2017”.

Rritja e të pavendosurve, të elektoratit gri është një element tjetër i dukshëm në këto sondazhe.

Sipas Minxhozit, ka një arsye madhore për rënien e besimit në votime. Ai e lidh me figurat e vjetra në krye të partive.

“Kryesore qëndron fakti se kemi fytyra të vjetra në krye të partive politike, Meta, Berisha në lojë, edhe Edi Rama, Basha që është më i riu ka 15 vite në politikë. Këta politikanë kanë një cikël, jetëgjatësi, karrierë politike, e cila, në mënyrë të pashmangshme, sjell edhe konsumin dhe rënien e besimit edhe tek ata”.

Minxhozi thekson se ky elektorat kërkon fytyra të reja, me ide të reja.

Rritjen e elektoratit gri, Çeka e lidh me ndarjen në qendra urbane dhe rurale sipas qarqeve.

“Sa më urbane të jetë zona, sa më të arsimuar votuesit, sa më të lirë nga pikëpamja e pushtetit dhe punës, sa më të informuar, marrin vendime më të pavarura. Këto janë ato që lëvizin më kollaj, zhvendosen”.

Ai theksoi se mund të jenë shumë si përqindje, por si logjikë zgjedhje këta nuk janë shumë.

“Këta që janë teorikisht elektorat gri janë më pak dhe kryesisht janë në qendra urbane, dhe nuk dihet si votojnë. Janë të vështirë për mazhorancën dhe për opozitën për t’i tërhequr, për arsye se kërkojnë diçka tjetër cilësore për t’i angazhuar”.

LSI dhe PD do të garojnë me lista të ndara në zgjedhjet e 25 prillit. Vërtetësia e sondazheve mbetet për t’u parë pasi shqiptarët të drejtohen drejt kutive zgjedhore.