Analisti Skënder Minxhozi, komentoi situatën politike në Partitë Demokratike dhe roli e ish-kryeministrit Sali Berisha. Gjatë intervistës në emisionin “Real Story” në ABC News, Minxhozi tha se Berisha ka treguar se i fiton zgjedhjet, por vetëm brenda Partisë Demokratike.
“Partia juaj ndodhet në absurdin e fitores dhe humbjes të dyja paralele. Berisha fiton në parti dhe humbet në Shqipëri. Kjo është ajo Kushdo që sërish të garojë me të, do ta ngjisë Everestin pa oksigjen. Berisha është votuar dy herë si i tillë. Nëse ju bini dakord që të keni një parti ku bëni atë lojë tuaj, por gjysmë milioni vota janë. Por nga ana tjetër ju keni luajtur si të barabartë me një parti që përgjithësisht ka qenë më e madhe. Por tani nëse ju e keni ulur stekën duke hequr vokacionin e rikthimit në pushtet, atëherë na e thoni, por nuk është mirë.
Nga ana e tij analisti Roland Bejko tha se situata në Partinë Demokratike ka përgjegjës Sali Berishën. Ai theksoi se figura e Ervin Salianjin ka ndikim brenda PD, megjithatë shtoi se problemi kryesor në PD është asimilimi që të bën Berisha.
“Ne kemi analizuar rezultatin e Tiranës që është shumë i ngushtë. Por Ervini thotë se kosto për humbjen krijuan faktorë të jashtëm, por harron të përmendë faktorë të brendshëm që është vetë Berisha që me miratim e kodit 12-13 mandate ia dhanë Ramës në tavolinë. Unë që e njoh PD, dhe Ervinin, flas me garanci që pas Sali Berishës që ka vota personale në gjithë Shqipërinë është Ervin Salianji. Por aty ka një problem, asimilimi që të bën Berisha që të përfshin në ekip. Këto figura kur janë bashkuar me Sali Berishën janë asimiluar”, tha ai.
