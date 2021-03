Nga Kreshnik Spahiu

Lulzim Basha ka mbyllur telefonin dhe nuk i përgjigjet askujt. Ai nuk pret më askund në zyrë deri të hënën në mesnatë.

Kryesia e partisë s’ka dijeni. Këshilli kombëtar nuk egziston.

Afati ligjor i listave për deputet, po vjen drejt fundit.

Askush s’ka dijeni për listat e deputeteve:

– Lista të haupra nuk ka.

– Lista demokratike nuk egzistojnë.

– Listat e komisionit “Nishani” humbën pa nishan.

– Lista të miratuara në forume dhe struktura humbën

Bujar Nishani, Besnik Mustafai dhe Genc Ruli janë fshehur dhe nuk dalin në media, sepse s’dinë çfarë të thonë.

Premtimet për 6000 kandidat të zgjedhur nga baza i mori lumi. Gënjyen si herët e tjera.

Historia përsëritet, njësoj si në 2017.

6000 kandidat për deputet, do presin të hënën në ora 12 të natës kur të shohin në media emrat që do kandidojnë për parlament.

Nga 6000 emra vetëm 60 do jenë të kënaqur sepse vetëm 140 emra ka lista dhe 60 mund renditen fitues. 10 emra i kanë aleatët.

5940 demokrat të martën në mëmgjes do ndjehen të prerë në besë nga Lulzim Basha, i cili ju premtoi:

– transparencë

– Kontribut

– Meritokraci

– CV

– Votim nga baza

– Filtrim nga komisioni

– Konkurencë

U harruan të gjitha.

Ai po fshihet nga kryesia, po fshihet nga aleatët, po fshihet nga demokratët.

Nuk ju shmanget se i ka gënjyer por sepse nuk di çfarë t’ju thotë.

Listat e deputetve nuk janë në sirtarin e Lulzim Bashës, por të Sali Berishës.

Lulzimi nuk e ka idenë se cila është lista. Të hënën, në mbrëmje Berisha i jep listat e deputetve Lulzimit dhe ai me zarf të mbyllur i dorzon në KQZ.

Mos e akuzoni kot Lulzim Bashëm besë-prerë, sepse ai ështē thjesht një bythë-dhjerë që as emrin e tij nuk e di në cfarë qyteti do kandidoj.

Të martën plas bomba e madhe. Gjysma e PD del kundër kryetarit.

Nëse nga të larguarit janë krijuar 7 PD të reja dhe partia u nda në 7 pjesë, pas shpalljes listave nga vila e Sali Berishës në Gjirin e Lalzit priten edhe disa parti të tjera. Demokratët po e kuptojnë se ajo parti e ka mbyllur misionin e saj politik dhe do tretet bashkë me venitjen biologjike të doktor Berishës.