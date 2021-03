Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka, nëpërmjet një postimi në “Twitter”, ka ndarë detaje nga takimi me homologun e saj gjerman, Heiko Maas.

Xhaçka zbulon se takimi i tyre ka qenë shumë optimist për të ardhmen, ku është diskutuar për zgjedhjet e 25 prillit, për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për Reformën në Drejtësi.

Postimi i plotë i Olta Xhaçkës:

Bisedë shumë e mirë me @HeikoMaas. Mirënjohëse për mbështetjen gjermane për IGC-në e parë. Zgjedhjet e 25 Prillit, një moment i ri për reformatimin e integrimit. Reforma në drejtësi e pandalshme! 🇦🇱🇩🇪🇪🇺

Very good conversation with 🇩🇪 FM @HeikoMaas. Grateful for the German support for the first IGC. Elections of April 25th, a new momentum for integration reforms. Justice reform unstoppable!🇦🇱🇩🇪🇪🇺 pic.twitter.com/fJPYkqaBcd

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) March 2, 2021