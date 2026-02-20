Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, bëri të ditur gjatë një konference së fundit se një nga prioritetet kryesore të saj që nga marrja e detyrës pesë muaj më parë ka qenë përmirësimi i diagnostikës, me fokus të veçantë në sëmundjet e rralla.
“Pesë muaj më parë, kur mora detyrën si Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, vendosa që një nga prioritetet kryesore të punës sime të jetë përmirësimi i diagnostikës. Kjo merr një vlerë të veçantë sidomos në fushën e sëmundjeve të rralla”, tha Sala.
Ministrja vuri në dukje disa hapa të rëndësishëm që janë realizuar në vite: Regjistri i Sëmundjeve të Rralla, i ngritur në vitin 2022, po konsolidohet si bazë për një regjistër kombëtar funksional; krijimi i Laboratorit tw Citogjenetikës Molekulare nw vitin 2021, ndërsa më pas u vendos në funksion Laboratori i Biologjisë Molekulare, ku realizohen diagnoza molekulare për patologji të shpeshta në popullatën shqiptare; si dhe instalimi i teknologjisë Next Generation Sequencing, që do të përdoret për herë të parë në vend për përcaktimin e terapive intensive dhe target për hemopatite malinje dhe tumoret pediatrike të rralla.
“Qëllimi ynë është që këto teste të ofrohen në Shqipëri, me cilësi dhe standarde ndërkombëtare”, tha ministrja.
Sala theksoi se bashkëpunimi mes specialistëve, integrimi në rrjete europiane dhe partneritetet ndërkombëtare janë çelësi për të garantuar standardet më të larta dhe barazinë në akses për pacientët.
“Kjo konferencë dëshmon angazhimin e komunitetit tonë profesional për të ndërtuar një sistem më modern, të koordinuar dhe të orientuar drejt rezultateve konkrete. Çdo hap përpara në diagnostikim dhe trajtim është një hap për dinjitetin, cilësinë e jetës dhe shpresën e familjeve që përballen me një sëmundje të rrallë”, përfundoi ministrja Sala.
