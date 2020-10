Ministrja e jashtme e Suedisë, Ann Linde ka vizituar Tiranën teksa ka mbajturdhe një konferencë për shtyp me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Si pasuese e Ramës në kryesimin e OSBE, Ann Linde theksoi se kontakton vazhdimisht me kryeministrin shqiptar dhe edhe sot kanë diskutuar për problemet në Europë si Bjellorusia apo jo vetëm, edhe konfliktin Azerbajxhan-Armeni.

Linde theksoi gjithashtu se rrugëtimi i Ramës në krye të OSBE ishte i vështirë prej pandemisë, por konstruktiv. Më tej ajo shprehu konsiderata dhe vlerësim për punën e Shqipërisë në rrugën e integrimit europian dhe anëtarësimit në BE.

‘’Jam shumë mirënjohëse për mikpritjen e ngrohtë. Vlerësoj takimet me ju. Kam qenë pothuajse 1 vit më parë në Shqipëri, dhe kemi pasur një raport të mirë me njëri-tjetrin.

Do të mrekulloheshin sa kontaktojmë me njëri-tjetrin për të zgjidhur problematika. Ka shumë që duhen zgjidhur për OSBE. Duke qenë se do jemi vendi kryesues, duhet të jemi të ndërgjegjësuar për problemet. Kemi diskutuar për Bjellorusinë, për të lehtësuar dialogun mes regjimit dhe opozitës. Duhet të lemë gjithmonë mundësi të hapura, kur ka mundësi për dialog.

Një tjetër problematike është në Nagorno- Karabakh. Shumë e shqetësuar për jetët e humbura. OSBE me rolin e saj të rëndësishëm, grupin e MINSK, Francën, SHBA, plotësisht mbështes përpjekjet e drejtuesve që po përpiqen të ndalojnë armiqësitë.

Sot kemi diskutuar edhe procesin e veçantë për sekretarin e OSBE, dhe kreun e institucionit. Do mbështetet tek meritat. Por duhet pasur parasysh balanca gjinore. Të kemi të gjitha përgatitjet gati për ministerialin në Tiranë në dhjetor.

Dua të uroj kryeministrin, ka qenë periudhë shumë e vështirë prej COVID-19, por drejtim konstruktiv, do e vazhdojmë këtë rrugë, dhe do vijojmë punën.

Kur vjen puna tek integrimi europian, Suedia e mbështet plotësisht Shqipërinë për negociatat, dhe gjithashtu vlerësojmë punën e vështirë dhe serioze nga qeveria për përgatitjen për kandidaturën dhe të ardhmen dhe anëtarësimin.

Kur shohim raportet nga BE një fushë ku Shqipëria ka qenë e suksesshme, është shteti i së drejtës de sistemi i ri i drejtësisë. Jam e bindur se një arsye se pse ja këtu, është se si mund të diskutojmë më nga afër problematiket e krimit të organizuar. Në Suedi kemi probleme. Prandaj duam të mësojmë nga shtetet e tjera.

Duam ndryshime në lidhje me çfarë po bëhet, duke e shkatërruar, dhe kryeministri ishte i hapur dhe konstruktiv për ato që duam të bëjmë. Kjo ishte fjala ime. Faleminderit.”- tha Linde.

/e.rr