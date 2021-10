Zëvendëskryeministrja e Republikës së Kosovës, njëkohësisht Ministrja e Jashtme, Donika Gërvalla në një intervistë për emisionin “Zona Zero” në Top News, deklaroi se bashkimi i shqiptarëve do të bëhet vetëm në BE.

Gërvalla deklaroi se shqiptarët tashmë nuk i pengon askush që të jenë të bashkuar, edhe pse të ndarë në dy shtete. Vendosja e marrëdhënieve dhe thellimi i bashkëpunimit është në dorë të dy qeverive, tha Gërvalla.

“Nuk i pengon asgjë dhe askush shqiptarët që të ushtrojnë bashkë jetën e përditshme, jetën kulturore, jetën artistike. Nuk na pengon politikisht asgjë, ta shijojmë faktin se e kemi vetë në dorë. Kur të bëhemi pjesë e BE, kufijtë mes shteteve tona do bien. E kemi vetë në dorë që të vendosim sesi do i ndërtojmë marrëdhëniet tona”, tha ministrja.

Ministrja kosovare foli edhe për bashkëpunimin mes dy qeverive. Sipas saj, bashkëpunimi mes Tiranës dhe Shkupit është i fortë dhe e vetmja çështje që ndan dy vendet është nisma Open Balkan.

“Politika në Shqipëri dhe Kosovë ka shumë të përbashkëta. Jemi të një mendimi për shumicën e temave që diskutojmë. OPEN BALKAN është diçka ku mendimet tona janë të ndryshme, por në rastet e tjera jemi të bashkuar në qendrimet tona. Open Balkan na vendos në pozitë të pabarabartë me fqinjët. Shqipëria ka qenë toka e ëndërruar që të gjithë e kanë dëshiruar në Kosovë. Nuk ka rëndësi se kush ka qeverisur apo kush qeveris”, tha Gërvalla./m.j