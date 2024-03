Ministrja e Arsimit Ogerta Manastirliu, e ftuar në emisionin Kjo Javë në News 24 të moderatores Nisida Tufa, duke folur për sistemin arsimor në vend, deklaroi se ministria që ajo drejton do vazhdojë të mendojë për mësuesit.

Manastirliu deklaroi se paga mesatare e mësuesit përgjatë vitit 2024 do të jetë 950 euro. Ministrja përmendi një sërë sfidash të arsimit, që nga dixhitalizimi deri tek faktorët demografikë dhe social e ekonomik.

“Ministria e Arsimit do të mbështesë mësuesit. Paga mesatare e një mësuesi do të kapë vlerën e 950 euro. Patjetër që nuk do të ndalemi këtu. Ne po bëhemi gati të nisim trajtimin e mësuesve. Trajtimi i mësuesve do të bëjë që të rritet niveli i tyre dhe për rrjedhojë edhe nxënësit do të marrin njohuri më cilësore.