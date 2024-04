Ministrja e Bujqesise dhe eZhvillimit Rural, Anila Denaj, duket se ka “shuar tensionet” mes perpunuesve te qumeshtit dhe blegroreve, te cilet nje dite me pare protestuan, ndaj uljen se cmimeve te qumeshtit.

Ulja e te dy paleve ne nje tryeze, ne prani te ministres, ka bere qe palet te gjejne gjuhen e perbashket. Ishte Ministrja Denaj qe njoftoi kete me heret, nderkohe qe nga Shoqata e Blegtoreve vjen njoftimi i meposhtem:

“Njoftim per blegetoret dhe opinionin publik!

Mbas nje takimi te zhvilluar sot ne Ministrine e Bujqesise me pjesemarrje te gjere nga te dyja palet perpunues dhe blegetore,dhe ne prezencen e Ministres se Bujqesise Znj.Anila Denaj eshte arritur ne nje dakortesi me perpunuesit per cmimin e qumeshtit dhe per nje komunikim ndryshe midis dy paleve!

Ju bejme me dije se pervec problematikes mbi cmimin e qumeshtit u diskutua edhe per SUBVENCIONET E DUHURA per blegetoret,dhe u vendos nje strategji mbi te cilen do te punohet ne vijim qe cdo blegtor te marr ate qe i takon,sigurisht kundrejt formalitetit te sektorit!

Blegetoret anetare te shoqates do te zhvillojne nje mbledhje ditet ne vijim per nje analize te detajuar mbi protesten dhe situaten se si do te funksionoj ky dakortesim!

Falenderojme te gjithe dashamiresit per mbeshtetjen!”/m.j