Agjencia për Media dhe Informim dhe Ministria e Mjedisit kanë reaguar pas raportimit të POLITICO-s mbi shqetësimet e Komisionit Europian për projektin turistik në zonën e Zvërnecit, duke sqaruar se aktualisht nuk ekziston një projekt përfundimtar i miratuar dhe nuk ka asnjë projekt në ndërtim.
Në reagimin zyrtar thuhet se gjatë një takimi online të zhvilluar më 26 maj me përfaqësues të Komisionit Europian, ministri i Mjedisit, Sofjan Jaupaj, e ka informuar Komisionin se çdo projekt i mundshëm zhvillimi do t’i nënshtrohet një vlerësimi të plotë dhe të përgjegjshëm të ndikimit në mjedis, me transparencë dhe konsultim publik.
Sqarimi vjen pasi POLITICO raportoi se Brukseli po ndjek me vëmendje tensionet në Shqipëri dhe ka paralajmëruar autoritetet shqiptare të shmangin çdo veprim që mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit europian, veçanërisht në raport me Kapitullin 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike.
Sipas Agjencisë për Media dhe Informim, Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar ndaj procesit të anëtarësimit në Bashkimin Europian dhe ndaj detyrimit për përafrimin e plotë të legjislacionit mjedisor me atë të BE-së. Në reagim theksohet se qeveria është e vendosur të respektojë dhe zbatojë këto detyrime, përfshirë standardet që lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe konsultimin publik.
Debati për projektin në Zvërnec ka marrë vëmendje të gjerë publike pas protestave të ditëve të fundit, ku qytetarë dhe aktivistë kanë kërkuar anulimin e projektit, duke ngritur shqetësime për ndikimin e mundshëm në mjedis në zonën e Vjosë-Nartës. Qeveria, nga ana tjetër, këmbëngul se ende nuk ka një projekt përfundimtar të miratuar dhe se çdo zhvillim do të kalojë përmes procedurave ligjore dhe vlerësimeve mjedisore.
Duhet t’i thoni popullit te verteten. KE nuk eshte e shqetesuar fare per Zvernecin, po fare. Nderkohe po shfrytezohet prej tyre ne menyre te poshter e te piste kunder Trump, po ne Shqiperi e jo ne fushen e tyre, pasi nuk kane bythe te dalin hapur. Dhe ne udheheqje qendron Gjermani, e cila po shfaqet si fuqia me antishqiptare. E ka filluar me kreret e UCK-se, dhe po vazhdon turrin e ligesise ndaj nesh.