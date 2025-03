Pas disa ditësh përpjekjesh intensive, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) e Shqipërisë ka arritur të realizojë me sukses riatdhesimin e një të riu shqiptar, i cili ndodhej në rrezik në Sierra Leone, në kontinentin afrikan.

Kërkesa për ndihmë erdhi nga e ëma e 19-vjeçarit, F. T., disa ditë më parë, dhe MEPJ e mori menjëherë nën shqyrtim situatën.

“Nëpërmjet kanaleve diplomatike dhe me mbështetje të koordinuar me autoritetet vendase dhe partnerët ndërkombëtarë, u mundësua një reagim i shpejtë dhe i efektshëm. Me përpjekjet e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Brendshme, operacioni u përmbyll me sukses brenda një periudhe të shkurtër, duke bërë të mundur që i riu të kthehej i sigurt dhe i shëndetshëm pranë familjes së tij”, njoftoi institucioni.

Edhe nëna e adoleshentit ka reaguar për këtë operacion me fund të lumtur, duke falenderuar autoritetet, MPEJ, Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, që i sollën djalin shëndoshë e mirë, 5 muaj pa e takuar

“Falenderoj Ministrinë e Jashtme, që mundësoi ardhjen e djalit tim. Kaluan një javë sakrificash me gatishmëri. Unë si nënë jam shumë e lumtur që takova djalin tim pas kaq kohësh, pas 5 muajsh. Falenderoj si nënë Policinë e Shtetit dhe veçanërisht ministrin, që më ndihmuan dhe më sollën djalin shëndoshë e mirë nga Afrika”, shprehet ajo e emocionuar.

MEPJ shprehu falënderimet për të gjithë autoritetet që morën pjesë në këtë operacion dhe siguron se do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të palodhur për shtetasit shqiptarë, kudo që ndodhen.