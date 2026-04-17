Aktivitetet e rregullta ushtarake të Kinës rreth Tajvanit janë “plotësisht të justifikuara dhe të arsyeshme” dhe çdo tension është faj i qeverisë në Taipei, tha ministria kineze e mbrojtjes në një koment të rrallë të premten.
Kina, e cila e konsideron Tajvanin e qeverisur në mënyrë demokratike si territor të saj, dërgon anijet e saj luftarake dhe avionët ushtarakë në ujërat dhe hapësirën ajrore rreth ishullit pothuajse çdo ditë, gjë që dënohet nga qeveria e Tajvanit. Kina zakonisht nuk jep komente të rregullta mbi aktivitetet e saj të përditshme pranë Tajvanit.
Zëdhënësi i Ministrisë kineze të Mbrojtjes, Zhang Xiaogang, u tha gazetarëve se Tajvani është një “pjesë e patjetërsueshme e territorit kinez”.
“Ushtria Çlirimtare Popullore organizon trajnime dhe aktivitete stërvitore në ujërat dhe hapësirën ajrore rreth ishullit të Tajvanit për të mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial, gjë që është plotësisht e justifikuar, e arsyeshme dhe normale,” tha ai.
Ai shtoi se Partia Demokratike Progresive në pushtet në Tajvan “shtrembëron” aktivitetet kineze, “përhap ankth për luftë, frikëson popullin në ishull dhe nxit përballje dhe antagonizëm nëpër ngushticën e Tajvanit”.
Kina refuzon të komunikojë me presidentin e Tajvanit, Lai Ching-te, duke thënë se ai është “separatist”. Ai nga ana e tij thotë se vetëm populli i Tajvanit mund të vendosë për të ardhmen e tij.
Duke folur në një bazë ushtarake në jug të Tajvanit më herët të premten, Lai tha se ndërsa të gjithë shpresojnë për paqe, vetëm përmes forcës mund të arrihet paqja e vërtetë, dhe përsëriti thirrjen ndaj parlamentit të dominuar nga opozita për të miratuar buxhetin e tij të posaçëm të mbrojtjes prej 40 miliardë dollarësh, i cili ka mbetur pezull.
“Vetëm përmes gatishmërisë së vazhdueshme mund të pengojmë kërcënimet — duke qenë të gatshëm për të luftuar në mënyrë që të shmangim luftën, dhe duke qenë të aftë për të luftuar për të ndaluar luftën,” tha Lai.
Shtetet e Bashkuara, burimi kryesor i armëve për Tajvanin, kanë mbështetur përpjekjen e Lai për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes.
Kina i ka bërë thirrje vazhdimisht Uashingtonit të ndalojë shitjen e armëve për Tajvanin.
Zhang tha se Lai po përdor paratë e popullit të Tajvanit për të “shprehur besnikëri dhe për të kërkuar favor nga Shtetet e Bashkuara”.
“Ajo që u intereson vërtet është nëse mund të fitojnë më shumë para, dhe nuk hezitojnë të përfitojnë edhe nga lufta,” shtoi ai, duke iu referuar Shteteve të Bashkuara.
