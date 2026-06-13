Ora e saktë e nënshkrimit të memorandumit të Islamabadit nuk do të jetë të dielën, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Bagheiri, raportuan mediat shtetërore në Teheran sot.
Bagheiri tha se mundësia e nënshkrimit të memorandumit të Islamabadit në ditët në vijim nuk mund të përjashtohet, por shtoi se nevojitet kujdes në lidhje me çdo koment mbi datën e nënshkrimit, për shkak të vonesës së palës tjetër.
“Duhet të presim kohën e saktë të nënshkrimit të memorandumit. Edhe pse nuk do të ndodhë nesër, nuk përjashtohet që të ndodhë në ditët në vijim. Megjithatë, për shkak të paqëndrueshmërisë së palës tjetër, duhet të jemi të kujdesshëm për çdo deklaratë në lidhje me këtë proces”, theksoi ai.
Më parë, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif tha se SHBA-të dhe Irani kanë rënë dakord për një marrëveshje paqeje kornizë që mund t’i japë fund konfliktit disamujor në Lindjen e Mesme, me tekstin përfundimtar të marrëveshjes që po hartohet.
Pakistani tani po përgatitet për një nënshkrim elektronik që pritet brenda 24 orëve të ardhshme, të ndjekur nga bisedime në nivel teknik javën e ardhshme, shtoi Sharif.
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