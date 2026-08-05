Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë ka nisur zyrtarisht drejt autoriteteve franceze kërkesën për ekstradimin e shtetasit Ermal Beqiri (i identifikuar në njoftimin zyrtar si E.B.). Kërkesa, e përgatitur nga organi procedues, është përcjellë së bashku me dosjen e plotë të dokumentacionit përkatës, duke u mbështetur në legjislacionin shqiptar dhe marrëveshjet e bashkëpunimit juridik ndërmjet Shqipërisë dhe Francës.
Baza ligjore dhe bashkëpunimi ndërkombëtar
Sipas informacioneve të bëra publike, dërgimi i dosjes vjen pas përfundimit të procedurave të brendshme të verifikimit dhe përkthimit, si dhe miratimit të kërkesës nga Ministri i Drejtësisë. Transmetimi i dokumentacionit drejt shtetit të kërkuar bëhet në rrugë diplomatike, ndërsa për të përshpejtuar procesin, aktet mund të përcillen paralelisht edhe përmes kanaleve elektronike.
Në njoftimin e saj, Ministria ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh për finalizimin e këtij procesi:
“Vijimi i procedurës së ekstradimit do të zhvillohet në përputhje me legjislacionin e Republikës Franceze dhe instrumentet ndërkombëtare në fuqi. Ministria e Drejtësisë do të vijojë të ushtrojë kompetencat e saj në këtë procedurë, në përputhje me ligjin dhe në bashkëpunim me autoritetet kompetente të të dy vendeve.”, njofton Ministria e Drejtësisë.
Procedura standarde dhe afatet e ekstradimit
Për të sqaruar opinionin publik, institucioni ka publikuar edhe detajet e procedurës standarde që ndiqet në rastet e ekstradimeve nga jashtë vendit. Kërkesa formale vihet në lëvizje fillimisht nga prokuroria kompetente pas njoftimit për lokalizimin ose ndalimin e personit në shtetin e huaj.
Më pas, Drejtoria përgjegjëse në Ministrinë e Drejtësisë merr përsipër verifikimin dhe përkthimin e dosjes në gjuhën e vendit pritës. Sipas Konventës Evropiane për Ekstradimin, ekzistojnë afate strikte për dorëzimin e këtyre akteve. Neni 24 i kësaj Konvente përcakton një afat prej 40 ditësh nga momenti i arrestimit ose ndalimit provizor për dorëzimin e kërkesës formale. Ministria thekson se garanton dërgimin e dokumentacionit brenda këtij afati dhe ndjek komunikimin e vazhdueshëm me palën e huaj deri në përfundimin e plotë të procedurës.
Arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqiri dhe akuzat e SPAK
Biznesmeni Ermal Beqiri, i cili dyshohet për kryerjen e shtatë veprave penale, u arrestua në Francë pas një incidenti gjatë fluturimit me një avion privat. Ndalimi i tij i ka hapur rrugë Prokurorisë së Posaçme (SPAK) të bëjë publike detajet e një operacioni të gjerë ndërkombëtar, i cili çoi në lokalizimin e tij, si dhe në zbulimin e aseteve me vlerë miliona euro, për të cilat është kërkuar sekuestrimi nga autoritetet franceze.
Rrethanat e ndalimit dhe asetet në shënjestër të SPAK
Ndalimi i Beqirit në territorin francez erdhi pasi ai u kap duke fluturuar në një lartësi nën kufirin e lejuar mbi një central bërthamor në rajonin e Normandisë. Sipas informacioneve nga SPAK, bashkëpunimi i autoriteteve franceze ishte kërkuar që më 19 qershor 2026, pas dyshimeve të bazuara se biznesmeni fshihej në territorin e tyre. Paralelisht me gjurmimin e tij, hetimet financiare kanë zbuluar një portofol të gjerë pasurish të paluajtshme dhe llogarish bankare.
Hetimet e Prokurorisë së Posaçme kanë evidentuar pasuri me vlerë miliona euro, mes të cilave llogari bankare me mbi 2 milionë euro, dy apartamente, si dhe blerjen e një kështjelle në departamentin Oise të Francës me vlerë rreth 2.6 milionë euro.
Lidhjet me “Soft & Solution”, tenderat dhe jahti luksoz
Hetimet e Prokurorisë së Posaçme shtrihen në disa drejtime. Çështja lidhet ngushtë me aktivitetin e kompanisë “Soft & Solution”, një institucion financiar i parasë elektronike. Në prill të këtij viti, Banka e Shqipërisë i shfuqizoi licencën këtij institucioni, një vendim që erdhi pas urdhër-arrestit të lëshuar nga SPAK ndaj aksionarit, nën dyshimin për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal.
Gjithashtu, Beqiri dyshohet se ka përfituar një tender me vlerë mbi 1.1 milionë euro, pas dyshimeve se krahu i tij i djathtë, Ergys Agasi, ka ushtruar kërcënime ndaj një kompanie tjetër pjesëmarrëse në garë. Ndërkohë, një tjetër zbulim ka dalë në dritë nga dosja e hetimeve lidhur me AKSHI-n.
SPAK ka evidentuar edhe një jaht luksoz në pronësi të dyshuar të biznesmenit, një Predator 50 Skyfall, me vlerë tregu rreth 1 milion euro. Jahti rezultonte i regjistruar në emër të Xhenila Tamizit, punonjëse e kompanisë ‘Soft & Solution’, por prokurorët dyshojnë se ai është blerë nga vetë Beqiri.
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