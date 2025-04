Udhëtimi i parë drejt Qendrës për Praninë dhe Kthimin (CPR) në Shqipëri është afër.

Ministria e Brendshme po përgatit listën e emigrantëve të paligjshëm që do të transferohen përkohësisht në qendrën e Gjadrit, e cila do të përdoret si qendër për rikthimin deri në dhënien e vendimit nga Gjykata e Drejtësisë Evropiane për dekretin e vendeve të sigurta.

Dhe kësaj here, ata që do të mbërrijnë, do të qëndrojnë atje. Bëhet fjalë për persona që presin të dëbohen, të cilët janë mbajtur tashmë në qendra të tjera për rikthim në Itali, dhe që pas udhëzimeve të fundit të Ministrisë së Brendshme, filluan të regjistrojnë mbushjen e kapacitetit.

Në orët e fundit, Departamenti i Lirisë Civile dhe Emigracionit në Ministrinë e Brendshme, i udhëhequr nga prefektja Rosanna Rabuano, ka punuar për listën e emigrantëve që konsiderohen më të përshtatshëm për t’u transferuar në anën tjetër të Adriatikut: ata që kanë marrë një refuzim për lejen e qëndrimit dhe një dekret dëbimi, me përparësi për ata që kanë precedentë penalë dhe ata që janë më të rrezikshëm, mundësisht me mundësinë e rikthimit të tyre real.

Dhe kështu, vëmendje për katër kombësitë më të përfaqësuara midis rreth 1500 emigrantëve të paligjshëm që janë dërguar në shtëpi në tre muajt e parë të vitit 2025: tunizianë, shqiptarë, egjiptianë dhe marokenë.

Në Gjader, pra, përkundër se mund të duket paradoksale, mund të përfundojnë edhe emigrantë shqiptarë të paligjshëm që presin të pranohet kthimi i tyre nga qeveria e Tiranës.

Për ta, rikthimi do të ishte më i lehtë dhe sigurisht më i lirë: ata do të ishin të vetmit që mund të lirohen në territorin shqiptar. Për të tjerët, sipas rregullave të përcaktuara në protokollin e fuqishëm me Kryeministrin Edi Rama, do të jetë e nevojshme rikthimi në Itali para se të fluturojnë për rikthim.

Pra, është thelbësore për Italinë forcimi i marrëveshjeve ekzistuese për të shmangur efektin e rikthimit të emigrantëve në operacionin e ri të Shqipërisë, në rast se migrantët që dërgohen atje mund të qëndrojnë për muaj të tërë (deri në 18 muaj, afati i lejuar) pa u kthyer më në shtëpi.

Për këtë arsye, ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi do të niset për në Egjipt, një nga vendet ku mund të kthehen dhjetëra emigrantë të dëbuar. Sepse, ndryshe nga çfarë ndodh me procedurat e përshpejtuara kufitare që aplikohen për kërkuesit e azilit nga vendet e sigurta, në Egjipt është e mundur të kthehen emigrantë që kanë marrë refuzimin dhe janë të paligjshëm në territorin italian.

Gjatë fundjavës, Piantedosi në Napoli do të presë ministrat e Brendshëm të Med 5 (Itali, Qipro, Greqi, Maltë, Spanjë). Në këtë takim do të marrin pjesë gjithashtu komisioneri evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, dhe drejtori ekzekutiv i Frontex, Hans Leijtens.

Ndërkohë, koha e mirë e fundjavës në Mesdhe ka shkaktuar një kulm në mbërritjet, duke rritur numrin e ardhjeve për vitin 2025, i cili tani është në 11,000.

Vetëm në Lampedusa, mbi 1600 mbërritje mes së shtunës dhe të dielës, në rreth tridhjetë mbërritje të anijeve që kishin nisur kryesisht nga Libia, ndërsa 700 persona të tjerë janë shpëtuar nga anije të OJQ-ve.