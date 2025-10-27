Në një takim të zhvilluar me Ministren e Arsimit, Mirela Kumbaro dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse, u përcaktuan pikat kryesore të planit të punës me qëllim garantimin e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent për çdo maturant.
Në fjalën e saj, ministrja theksoi se gjatë këtij viti do të forcohen masat ndaj çdo shkeljeje, si nga ana e maturantëve që nuk respektojnë rregullat, ashtu edhe nga administratorët dhe përgjegjësit e provimeve, në mënyrë që të sigurohet integriteti dhe besueshmëria e procesit.
Gjithashtu, Kumbaro theksoi edhe rëndësinë e një fushate informuese dhe sensibilizuese në çdo shkollë të vendit, për të sqaruar rregullat, afatet dhe procedurat e Maturës Shtetërore 2026.
“Me përgjegjësinë që KOMSH ka për ta bërë këtë proces të qartë dhe dinjitoz për secilin maturant shqiptar, do të zhvillohet edhe një fushatë komunikimi dhe sensibilizimi shkollë më shkollë, për të informuar nxënësit, mësuesit dhe prindërit mbi të gjitha rregullat dhe afatet e Maturës Shtetërore 2026”, u shpreh ministrja Kumbaro.
Procesi i Maturës Shtetërore 2026 do të vijojë në javët në vijim me takime teknike, përditësim të udhëzimeve dhe harmonizim të procedurave në të gjitha qarqet e vendit.
