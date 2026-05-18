Ministria e Arsimit ka publikuar urdhrin për përcaktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2026–2027 në institucionet e arsimit të lartë në vend.
Sipas urdhrit të firmosur më 11 maj 2026 nga ministrja Mirela Kumbaro, viti i ri akademik në universitetet shqiptare do të nisë më 5 tetor 2026 dhe do të përfundojë më 24 shtator 2027.
Dokumenti parashikon gjithashtu që institucionet publike të arsimit të lartë, pas përfundimit të regjistrimit të kandidatëve fitues, të dërgojnë në të gjitha degëmarrjet “Tingëllimi i studentit”, si edhe listat e studentëve të regjistruar sipas programeve të studimit dhe fakulteteve përkatëse.
Për zbatimin e këtij urdhri janë ngarkuar Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, Qendra e Shërbimeve Arsimore si dhe institucionet e arsimit të lartë.
