Ministri i Mbrojtjes i Zvicrës, Martin Pfister, deklaroi se sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit kanë shkelur ligjin ndërkombëtar.
“Këshilli Federal është i mendimit se sulmi ndaj Iranit përbën një shkelje të ligjit ndërkombëtar”, tha Pfister në një intervistë për gazetën zvicerane SonntagsZeitung.
Ai shtoi se sulmi përbën një shkelje të ndalimit të përdorimit të dhunës dhe bëri thirrje që të gjitha palët të ndalojnë sulmet për të mbrojtur civilët.
“Amerikanët dhe izraelitët sulmuan Iranin nga ajri. Duke vepruar kështu, ata, po ashtu si Irani, shkelën ligjin ndërkombëtar”, tha Pfister.
Ekspertët ligjorë të kontaktuar nga The Guardian janë të një mendimi se sulmet e para ndaj Iranit nga SHBA-të dhe Izraeli ishin të paligjshme.
Julian Borger, kolegu i gazetës, përmbledh opinionin e shumë ekspertëve ligjorë duke theksuar se sulmi ndaj Iranit përbën një shkelje të qartë të Kartës së OKB-së, pasi nuk ekzistonte asnjë kërcënim i menjëhershëm dhe i besueshëm iranian ndaj SHBA-ve.
Leave a Reply