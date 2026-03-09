Kina bëri përparim të shquar në modernizimin bujqësor gjatë periudhës së Planit të 14-të Pesëvjeçar (2021-2025), tha të hënën ministri i Bujqësisë dhe i Çështjeve Rurale Han Jun.
Duke folur në intervistën e dytë në Korridorin e Ministrave, në kuadër të sesionit të katërt të legjislaturës së 14-të të Asamblesë Kombëtare Popullore, Han u shpreh që teknologjia dhe pajisjet bujqësore të Kinës janë përmirësuar ndjeshëm.
Norma e kontributit të shkencës dhe teknologjisë bujqësore e ka kaluar 64 %, norma e mbulimit me lloje të përmirësuara të kulturave bujqësore është më shumë se 96 % dhe norma e mekanizimit të përgjithshëm të kultivimit, mbjelljes dhe mbledhjes së kulturave ka arritur 76.7 %. I gjithë procesi i prodhimit të drithërave kryesore ka arritur tani mekanizimin e plotë.
Kina po përshpejton gjithashtu transformimin inteligjent dhe digjital të bujqësisë, me një shumicë pajisjesh të zgjuara që luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në bujqësi.
Vitin e kaluar më tepër se 300 000 dronë u përdorën në prodhimin bujqësor në Kinë, numri më i lartë në botë, në një sipërfaqe toke bujqësore prej 460 milionë mu (rreth 30.7 milion hektarë). Robotët e mbledhjes dhe ujitjes inteligjente, si edhe robotët e tëharrjes me lazer me AI janë përdorur gjithashtu në prodhimin bujqësor, tha Han.
Furnizimi me prodhime bujqësore kryesore në Kinë vijon të përmirësohet. Vitin e kaluar, prodhimi i drithërave arriti 714.9 milionë tonë, duke shënuar vitin e dytë të drejtë që i kalon 700 milionë tonët, mbi 500 kilogramë për frymë, më e lartë se mesatarja globale.
Furnizimi me mish, vezë, bulmet, produkte ujore, fruta dhe perime mbetet i mjaftueshëm. Prodhimi i mishit i kaloi 100 milionë tonët për herë të parë, ndërsa prodhimi i produkteve ujore arriti në 76.57 milionë tonë. Prodhimi i vezëve ishte 34.98 milionë tonë, apo 25.4 kilogramë për frymë, duke i kaluar nivelet e vendeve të zhvilluara. Prodhimi i perimeve arriti në më shumë se 800 milionë tonë dhe prodhimi i frutave i kaloi 360 milionë tonët, duke u renditur që të dyja shifrat ndër nivelet më të larta në botë.
Leave a Reply