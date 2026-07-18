Ministri izraelit i Mbrojtjes së Mjedisit, Idit Silman, i ka riklasifikuar krokodilët, për t’i hapur rrugë përdorimit të tyre për qëllime sigurie, duke përfshirë luftimin e arratisjeve nga burgu.
Ishte ministri i Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë, Itamar Ben Gvir, i cili propozon rrethimin e burgjeve palestineze me krokodilë, duke u frymëzuar nga qendra e paraburgimit të imigracionit në Florida e njohur si “Aligator Alcatraz”.
Po mendoni të përpiqeni të arratiseni? Mendojeni përsëri”, shkroi Ben Gvir në një postim në Facebook, të shoqëruar nga një imazh i gjeneruar nga inteligjenca artificiale i vetes me një krokodil në zinxhir.
Mbishkrimi shkruante: “Ministrat Ben Gvir dhe Silman bashkëpunojnë për të rrethuar burgjet me krokodilë!” Transmetuesi izraelit Channel 13 raportoi se Autoriteti Izraelit i Natyrës dhe Parqeve e kishte kundërshtuar propozimin: Riklasifikimi transferon mbikëqyrjen e kafshëve nga Autoriteti në një “organ sigurie”. Dhe Shërbimi i Burgjeve të Izraelit, i kryesuar nga vetë Ben Gvir, bie në këtë kategori.
Rregullorja, e cila hyri në fuqi të mërkurën, përcakton që krokodilët e Nilit mund të rriten me kusht që “të mbahen nga një entitet sigurie… në një mënyrë të përcaktuar nga drejtori (i Autoritetit të Natyrës dhe Parqeve) për të parandaluar lirimin e tyre në natyrë, dhe në varësi të përcaktimit të Ministrit të Mbrojtjes së Mjedisit për domosdoshmërinë e posedimit të tyre për qëllime sigurie”.
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