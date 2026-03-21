Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi tha të premten se situata aktuale në Lindjen e Mesme po përkeqësohet ende, duke ndikuar në stabilitetin global të furnizimit me energji dhe duke shkaktuar një krizë të rëndë humanitare.
Wang, gjithashtu anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, i bëri këto komente në një bisedë telefonike me Emmanuel Bonne, këshilltarin diplomatik të presidentit francez, me kërkesë të këtij të fundit.
Wang dha detaje mbi qëndrimin e Kinës, duke thënë se situata në Lindjen e Mesme po përkeqësohet ende, me konfliktin që vazhdon të përhapet. Kjo jo vetëm që ka dëmtuar stabilitetin e furnizimit global me energji, por ka çuar edhe në një krizë të rëndë humanitare.
Ai tha se përdorimi i forcës nuk do ta zgjidhë problemin dhe se një luftë e padrejtë nuk duhet të lejohet të vazhdojë.
Përballë situatës kritike, Kina dhe Franca, si anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duhet të forcojnë komunikimin dhe koordinimin strategjik, të mbështesin me vendosmëri Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare dhe të parandalojnë që bota të kthehet në “ligjin e xhunglës”.
Ai shtoi se dy prioritetet e tjera kryesore janë që bashkësia ndërkombëtare të flasë me një zë në thirrjen për një armëpushim të menjëhershëm dhe të intensifikojë përpjekjet për të çuar përpara bisedimet e paqes, si dhe që Kombet e Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-së të luajnë rolin e tyre të duhur në lehtësimin e rivendosjes së hershme të paqes dhe stabilitetit në rajon.
Pavarësisht vështirësive, dialogu dhe negociatat mbeten rruga e duhur për të dalë nga kriza, tha Wang, duke shtuar se Kina dhe Franca duhet të punojnë së bashku drejt këtij qëllimi.
Nga ana e tij, Bonne ndau perspektivat e tij mbi situatën aktuale në Lindjen e Mesme, duke përfshirë zhvillimet në Iran dhe Liban.
Ai tha se Franca dhe Kina, si vende të mëdha, mbështesin Kombet e Bashkuara, i përmbahen ligjit ndërkombëtar dhe mbështesin zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut.
Ai tha se të dy vendet duhet të punojnë së bashku për të eksploruar zgjidhje dhe për të kontribuar në lehtësimin e tensioneve dhe rifillimin e negociatave.
Franca është e gatshme të rrisë komunikimin dhe bashkëpunimin me Kinën për të nxitur arritjen e hershme të paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme, shtoi ai.
Leave a Reply