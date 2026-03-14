Irani u zotua të shtunën se do të ndërmarrë sulme ndaj objekteve të kompanive amerikane në rajon, në rast se infrastruktura e tij energjetike bëhet objektiv i sulmeve.
Sipas deklaratave të transmetuara nga mediat shtetërore, ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, theksoi se Irani do të veprojë me kujdes për të shmangur goditjen e zonave të banuara.
Ai shtoi gjithashtu se mbyllja e Ngushticës së Hormuzit do të zbatohet vetëm ndaj armiqve të Iranit dhe aleatëve të tyre, duke lënë të kuptohet për një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve në rajon nëse përshkallëzohet konflikti rreth infrastrukturës energjetike të vendit.
