Ministri gjerman i ekonomisë ka paralajmëruar se vendi i tij – vendi me ekonominë më të fuqishme në Evropë – do të goditet pas luftës në Ukrainë. Ministri gjerman i Ekonomisë, Robert Habeck ka thënë për ZDF se “Ne do të jemi më të varfër”.

“Nuk është e mundur që kjo të përfundojë pa kosto për shoqërinë gjermane, është e paimagjinueshme. Besoj se ne jemi gati të paguajmë këtë çmim që është mjaft i vogël në krahasim me vuajtjet në Ukrainë”, shtoi ai.

“Ne jemi një parti lufte, një parti lufte ekonomike”, tha Habeck. “Dhe ne po paguajmë [një] çmim të lartë, një çmim që nuk është i krahasueshëm me çmimin që po paguajnë ukrainasit. Ata po vdesin, po zhvendosen, po bombardohen, ne kemi një inflacion të lartë.”

Të mërkurën, Gjermania lëshoi ​​një “paralajmërim të hershëm” paraprak për mungesat e mundshme të gazit natyror pasi Rusia tha se donte të paguhej në rubla dhe kërcënoi se do të ndërpresë furnizimet nëse kjo nuk ndodh. Gjermania tha se ishte e angazhuar për një marrëveshje të G7 që furnizimet e energjisë nga Rusia do të paguheshin vetëm në euro ose dollarë amerikanë.

Rusia më vonë tha se Gjermania mund të paguante në euro, të cilat më pas do të konvertoheshin në rubla nëpërmjet Gazprom Bank, e cila nuk ndikohet nga sanksionet. Scholz nuk u pajtua me këtë dhe ka kërkuar informacione të mëtejshme me shkrim.

